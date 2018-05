Alessandro Greco dopo Zero e Lode perde un altro programma?

Paola Perego sbarca su Radio 2 - Alessandro Greco torna su Rtl 102.5 : Sempre più personaggi televisivi si lasciano "corteggiare" dalle frequenze Radiofoniche. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono Alessandro Greco e Paola Perego. Il primo, già voce di Rtl 102.5 dal lontano 2008, dopo una pausa dovuta alle registrazioni del quiz Zero e Lode è tornato alla corte di Lorenzo Suraci: il toscano condurrà il contenitore No Problem W L'Italia con Charlie Gnocchi, in onda ogni sabato e domenica dalle 11 alle ...

Alessandro Greco da Furore a Zero e lode «Merito un bel voto?» : Feste di piazza, spettacoli itineranti... Pensi che gioia ritrovarmi, da sconosciuto, in serie A: a soli 25 anni ero in prima serata!». Un successo non facile da gestire. «Ho fatto tesoro dei ...

Alessandro GRECO/ Il conduttore di Zero e Lode e la fede : "È la roccia su cui si fonda la mia famiglia" : ALESSANDRO GRECO, conduttore di Zero e Lode, parla al settimanale Tv Sorrisi e della sua carriera televisiva e del suo rapporto con la moglie Beatrice.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:14:00 GMT)