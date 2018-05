Al via la raccolta firme per evitare la chiusura della Casa delle Donne Koch | La

Al via i lavori per la facciata del santuario di Monserrato a Borgo : raccolta fondi : Sono ripartiti i lavori di restauro al santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. La seconda parte dell'intervento riguarderà il colonnato del porticato e la cornice ...

Gli abitanti di Caravita danno il via ad una raccolta firme per supportare il progetto imprenditoriale di Leonessa : ... capeggiato dal Gruppo Santa Caterina, alias la famiglia Leonessa, un cognome sinonimo di consolidate attività di successo legate al mondo della ristorazione dell'entroterra vesuviano. Un progetto ...

Sant’Egidio : via alla raccolta fondi per la scuola della pace : Roma – Anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio sta organizzando una settimana di vacanza per i bambini della scuola della pace di Garbatella, popolare quartiere di Roma. Per chi non lo sapesse, le Scuole della pace della Comunità di Sant’Egidio sono diffuse in tanti quartieri di Roma e di tante altre città nel mondo. E sono dei luoghi in cui tutti i bambini, nessuno escluso, imparano l’arte dell’amicizia e ...

Omicidio Carlo Macro - al via raccolta fondi per le spese legali : 'Roma violenta'. Quel che era il titolo di un film poliziottesco di metà anni '70, oggi rappresenta la dura e cruda realtà che ci pone davanti a una serie di notizie di cronaca nera cui siamo quasi assuefatti. Bastano quattro anni perché un delitto efferato, come quello del 33enne Carlo Macro , finisca nel dimenticatoio e torni d'attualità solo per il disperato grido ...

Al via raccolta firme contro la chiusura del Consorzio universitario : Già la marginalità geografica e finanziaria della provincia hanno reso assolutamente decadente l'economia agrigentina'. 'La Regione e lo Stato - si legge ancora - sono stati avari nell'investimento ...

Ama : Municipio VI - al via raccolta differenziata : Roma – Lorenzo Bagnacani, Presidente di Ama, ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare sull’avviso a regime del nuovo modello di raccolta differenziata nel Municipio VI. Una ‘rivoluzione’ che per alcuni cittadini inizierà già nei prossimi giorni. “Indicativamente a settembre-ottobre, comunque entro l’autunno sara’ completato tutto. Abbiamo suddiviso in zone l’intero Municipio. In ogni ...

Facebook - Antitrust avvia istruttoria su raccolta e uso dati : Non si placa la tempesta su Facebook , nata con lo scandalo internazionale datagate . Mentre Mark Zuckerberg si prepara a dare spiegazioni al Congresso americano l'11 aprile prossimo anche Bruxelles ...

Insularità. Dopo il deposito in Cassazione della proposta di modifica dell'art 119 della costituzione - al via la raccolta delle firme : "Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti individuali e ...

TRAPANI - AL via LA RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DI BOLOGNA SINDACO : Nel comitato elettorale di Corso Piersanti Mattarella n.128 inizierà domenica la sottoscrizione della candidatura a SINDACO di TRAPANI di Peppe BOLOGNA e della lista civica "Scirocco". I cittadini ...

Al via nel Municipio XV le Giornate di Solidarietà per la raccolta sangue : Si svolgerà venerdì 23 marzo, dalle 7 alle 13, presso il parcheggio Largo Nimis in zona Labaro, la prima delle “Giornate di Solidarietà per la raccolta sangue 2018” del Municipio XV. Questo è il primo concreto risultato del recente accordo triennale 2018-2020 sottoscritto dal Municipio XV con la ASL Roma 1, il Ministero degli Affari […]

Facebook : raccolta dati avviata da Bannon - ex stratega di Trump : Il profilo di Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, si fa sempre più chiaro nella vicenda che sta mettendo sulla graticola Facebook per la diffusione illecita di dati relativi a 50 milioni di ...

Le rivelazioni della talpa Wylie : "Raccolta dati Facebook? Avviata da Bannon - lo stratega di Trump" : Ancora pesanti conseguenze per il titolo sui mercati, coinvolti altri big del settore come Twitter, persi oltre 5 miliardi di dollari. "Indignati, siamo stati ingannati" scrivono in una nota i vertici di Facebook. Agcom e Garante: possibile uso viziato del consenso anche in Italia. Trump: “Tutelare la privacy degli americani”.

Isernia - al via la raccolta del legname abbattuto nei boschi comunali : Dopo le eccezionali nevicate dell'anno 2012 che hanno provocato un accumulo imprevisto di alberi caduti. Ecco l'iter per la concessione: ogni cittadino potrà approvvigionarsi fino a 30 quintali di ...

Rifiuti : Regione siciliana - emergenza Licata? Da lunedì al via raccolta straordinaria : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Prenderà il via "tra lunedì e martedì prossimi" una raccolta straordinaria dei Rifiuti a Licata, grosso centro dell'agrigentino, per smaltire le oltre 400 tonnellate di spazzatura che da mesi invadono le strade del comune di oltre 40 mila abitanti. Lo ha annunciato all