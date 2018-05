Al via domani il Festival LAIV action | fino al 29 maggio performance artistiche e

Mantova : al via domani il Food&Science Festival - prima giornata dedicata alla formazione professionale e alle scuole : Inizia domani a Mantova il Food&Science Festival che, fino a domenica 20 maggio, indagherà le relazioni tra cibo e scienza attraverso oltre 200 conferenze, incontri, laboratori, spettacoli, mostre e degustazioni. Quest’anno a tema equilibrio, il Festival vedrà la partecipazione di esperti carismatici e autorevoli come “l’Indiana Jones della birra” Patrick McGovern, il fisico e divulgatore scientifico Alessio Perniola, gli antropologi Marino ...

Lombardia : al via domani summit Global Trade and Innovation Policy Alliance : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi porterà domani, giovedì 17 maggio, i saluti dell’istituzione regionale all’apertura della giornata clou del summit annuale del Global Trade and Innovation Policy Alliance, che si terrà a partire dall

'Educational Robotics Week' domani al via : Nell'ambito delle celebrazioni per il ventennale dell'Università Bicocca di Milano, si terrà, dal 16 al 26 maggio, 'Educational Robotics Week', un cartellone di eventi che avrà come filo conduttore le ...

Università : al via domani l''Educational Robotics Week' : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Nell'ambito delle celebrazioni per il ventennale dell'Università Bicocca di Milano, si terrà, dal 16 al 26 maggio, 'Educational Robotics Week', un cartellone di eventi che avrà come filo conduttore le applicazioni sociali e scientifiche della robotica, a partire dalla r

Università : al via domani l”Educational Robotics Week’ : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Università Bicocca di Milano, si terrà, dal 16 al 26 maggio, ‘Educational Robotics Week’, un cartellone di eventi che avrà come filo conduttore le applicazioni sociali e scientifiche della robotica, a partire dalla robotica educativa. Si tratta della seconda edizione della kermesse e prenderà il via domani all’Istituto ...

Roma - domani al via ottava edizione Salone Giustizia : Al via da domani a giovedì a Roma l'ottava edizione del Salone della Giustizia , in programma presso il Centro Congressi del Parco dei Principi. Al centro il concetto di 'Giustizia', anche fuori dalle ...

La scienza è da bere : al via Pint of Science 2018 - da domani nei pub di Siena - : Gli esperti presenti all'evento introdurranno la scienza nei locali della città e spiegheranno importanti temi di ricerca scientifica anche ai meno esperti in materia. Inoltre, per ogni serata, è ...

Fiera Campionaria d Padova 2018 : un mondo di esperienze al via da domani : 11 padiglioni, 800 espositori di 25 Paesi su 90.000 metri quadrati e 221 eventi (su 100 ore complessive di manifestazione): è il modo migliore per la Fiera di Padova di dimostrare che nonostante l’avvicinarsi ai 100 anni è ancora giovane e vitale. Con questi numeri la Fiera Campionaria di Padova 2018 apre sabato 12 maggio per 9 giorni con ingresso gratuito dalle 10 a mezzanotte sabato e domenica e dalle 16,30 a mezzanotte nei feriali. La ...

EXPO Consumatori 4.0 al via domani a Roma : una 3 giorni per la transizione verso il futuro : Tanti i temi trattati dalle vari e tavole rotonde e workshop che si susseguiranno nei tre giorni che contano 13 dibattiti e tavole rotonde, oltre 80 protagonisti, 2 spettacoli e una mattinata, quella ...

EXPO Consumatori 4.0 al via domani a Roma : una 3 giorni per la transizione verso il futuro : ... si parlerà di educazione finanziaria, rivoluzione digitale, contraffazione, economia circolare . Alle discussioni plenarie, nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12, si succederanno una decina di ...

Don Luigi Ciotti domani a Rieti : alle 10 al Parco di via Di Benedetto : ... delle regole e del proprio corpo, a partire da un'alimentazione corretta, per combattere e prevenire l'illegalità che condiziona anche il mondo sportivo. Gli alunni coinvolti in 'Libera la Natura' ...

Governo - Berlusconi dà via libera a M5s-Lega/ Di Maio : “Domani incontro Salvini - prima i temi e poi i nomi” : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:50:00 GMT)

Sicilia : rinviato esame collegato - commissione Bilancio convocata per domani : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - E' slittata a domani mattina - convocazione per le 10.30 - la seduta della commissione Bilancio dell'Ars per l'esame del 'collegato'. "Le commissioni di merito non avevano completato l'esame del testo - spiega all'Adnkronos il presidente della II commissione Riccardo Sa

Moro : delegazione Pd con Martina domani a via Caetani : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “domani, 9 maggio, alle ore 9.15 una delegazione del Partito Democratico, composta dal segretario reggente Maurizio Martina, dal coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini, dai capigruppo di Senato e Camera, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, e dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato, si recherà in via Caetani per rendere omaggio ad Aldo Moro in occasione del quarantesimo anniversario della sua ...