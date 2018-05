Al “Santelena Marina in Venice” uno speciale evento per i 30 anni de I Venturieri

sportfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) I 30de I: una flotta di vele d’epoca a Venezia. Tra il 26 e il 27 maggio 2018, una flotta di imbarcazioni a vela d’epoca, classiche e autocostruite provenienti da tutto l’Adriatico si ritroverà presso ilinper celebrare il trentennale de ICENTODI VELA ALINSono già una trentina le barche che sabato 26 e domenica 27 maggio parteciperanno presso ilindi Venezia, a circa 500 metri dall’Arsenale, al raduno organizzato per celebrare il trentennale de I(www..org), l’Associazione per la diffusione della marineria velica nata a Chioggia nel 1988. Chiunque lo desideri potrà partecipare alla manifestazione come semplice visitatore o raggiungere la città lagunare con la propria imbarcazione, se appartenente alla categoria delle barche a vela d’epoca, ...