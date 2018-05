Aida Nizar e il cachet per il GF | “Sono molto costosa”

Grande Fratello 15 - scoppia la pace tra Aida Nizar e Luigi Favoloso : Il loro legame di amore e odio ha smosso parecchie dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello e acceso liti che hanno portato a conseguenze piuttosto serie per il reality show di canale 5. Due personaggi che hanno dato filo da torcere all'edizione numero 15 del GF, sono Luigi Favoloso e Aida Nizar. L'uno squalificato per comportamenti e frasi sessiste manifestate per protesta (ed indirizzate a Selvaggia Lucarelli), l'altra per ...

Aida NIZAR/ Grande Fratello 2018 - cachet da 60mila euro? “Sono molto costosa ma rendo tutti milionari!” : AIDA NIZAR si sente la vincitrice assoluta di questo "Grande Fratello". Per la sua presenza, voluta da Barbara D'Urso, ammette di aver ricevuto un'importante somma(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:45:00 GMT)

Luigi Favoloso/ Aida Nizar : "Nella vita è importante perdonare chi sa di avere sbagliato" (Domenica Live) : Luigi Favoloso ottiene il perdono di Aida Nizar, dopo le dure dichiarazioni al Grande Fratello 15. La coppia si scambia alcuni messaggi chiarificatori sui social.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:10:00 GMT)

Aida Nizar A DOMENICA LIVE/ Video - provoca Daniele Interrante ed esclama : “Ho sentito il suo muscolo mentale” : AIDA NIZAR a DOMENICA LIVE: lo scontro con Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace è dietro l’angolo: prevista nuova puntata shock con Barbara d'Urso, ecco le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:23:00 GMT)

Aida Nizar prima di Domenica Live critica la Bramieri : Domenica Live: Aida Nizar giudica male Lucia Bramieri E’ appena iniziata una nuova puntata di Domenica Live, e tra gli ospiti di oggi ci sarà anche la conturbante ed eccentrica ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello Aida Nizar, la quale ha già creato l’ennesimo polverone sui social proprio in questi ultimi minuti. Cosa è successo stavolta? Aida Nizar ha pubblicato su instagram il video del suo arrivo negli ...

Aida Nizar a Domenica Live/ Lo scontro con Favoloso e Mariana è dietro l’angolo : prevista nuova puntata shock : Aida Nizar a Domenica Live: lo scontro con Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace è dietro l’angolo: prevista nuova puntata shock con Barbara d'Urso, ecco le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:05:00 GMT)

“Nessuno ha mai…”. Aida Nizar - confessione troppo hot. Stuzzicata su alcune curiosità della sua vita sessuale - non ci ha pensato due volte e ha confessato tutto (proprio tutto) : Ahi, ahi, hai, qui la temperatura si scalda. E con Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, non poteva essere altrimenti. Si è lasciata andare a una confessione particolarmente hot. Durante il gioco “Obbligo e verità”, il nuovo format che racconta del reality, Aida ha voluto “spogliarsi” e confessare tutto. Ebbene proprio durante questo momento televisivo, Aida Nizar ha raccontato che nessuno ha mai trovato… il ...

Aida Nizar/ Ecco chi è il fidanzato italiano famoso : "ha saputo aspettare" : Aida Nizar e la sua esperienza al Grande Fratello raccontata al settimanale Spy: il suo preferito nella Casa e il trascorsi sentimentali con un italiano famoso.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:55:00 GMT)

“Stavo con lui”. Aida : chi è il famoso ex italiano. Incalzata dal giornalista - la Nizar ha ceduto e ha rivelato ”il nome” : Aida Nizar ha chiuso prima del tempo la sua esperienza alla quindicesima edizione del Grande Fratello ma il periodo le è stato comunque sufficiente per farsi notare da tutti: colleghi del Gf, opinionisti e pubblico da casa. La concorrente spagnola è stata protagonista indiscussa del reality condotto da Barbara D’Urso e all’interno della casa ha discusso con tutti, in particolare con Baye Dame, l’inquilino italo-senegalese per ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar senza vergogna sul sesso : 'Nessuno ha mai trovato il...' : Al Grande Fratello 15 c'è un nuovo format, il gioco 'obbligo o verità', al quale ha preso parte l'ormai ex inquilina Aida Nizar . La spagnola non si è tirata indietro neppure davanti a domande ...

Aida Nizar - confessioni hot a 'obbligo e verità' : 'Nessuno ha mai trovato il mio...' : Le confessioni hot di Aida Nizar durante il gioco obbligo o verità del nuovo format dedicato al Grande Fratello . La concorrente spagnola mostra tutto il suo carattere caliente e non si tira indietro ...

Aida Nizar gioca a obbligo e verità. La confessione hot : «Nessuno ha mai trovato il mio...» : Le confessioni hot di Aida Nizar durante il gioco obbligo o verità del nuovo format dedicato al Grande Fratello. La concorrente spagnola mostra tutto il suo carattere caliente e non si tira...

Aida Nizar : “Alberto il più cattivo - ecco chi deve vincere il Grande Fratello” : Aida Nizar intervista a Spy: cosa ha detto su Alberto, Favoloso, Angelo e le altre coppie del Grande Fratello Aida Nizar è tornata a parlare del Grande Fratello. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Spy, la spagnola ha avuto da ridire sulla maggior parte dei concorrenti del reality show. Aida non ha risparmiato nessuno, […] L'articolo Aida Nizar: “Alberto il più cattivo, ecco chi deve vincere il Grande Fratello” ...

GF 2018 - Aida Nizar shock dopo il reality : "Nella casa sono stata provocata - ferita - sfidata" : Le ultime dichiarazioni di Aida Nizar su Baye Dame stanno facendo scalpore: per alcuni tutto ciò che arriva da questa donna è oro colato ormai, perciò vi lasciamo immaginare le reazioni a queste dichiarazioni shock dopo il Grande Fratello 2018. Lei continua a professarsi innocente, dice di essere stata una vittima del gruppo e che non ha fatto assolutamente nulla per provocare reazioni spropositate nei suoi confronti, ma una descrizione perfetta ...