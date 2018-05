Ai gazebo della Lega il 91% dice sì al contratto di governo

Contratto con M5S - 91% di sì ai gazebo della Lega : Il 91% di chi si è recato ai gazebo della Lega ha detto sì al Contratto con M5S . 'Sono circa 215mila i cittadini che in questo fine settimane sono andati ai gazebo ', comunica il Carroccio che parla ...

Aperti i gazebo della Lega. Salvini 'Il nome entro lunedì - ma M5s stia ai patti' : 'entro domani vedo Di Maio. L'obiettivo è quello di andare lunedì al Quirinale con il nome del premier'. Queste le parole di Matteo Salvini , leader della Lega, mentre metteva la crocetta sul 'sì' in ...

Napoli - gazebo della Lega in strada : tensioni con i centri sociali : Una protesta si è svolta in via Toledo, all'altezza della fermata della metropolitana, a pochi metri da uno dei gazebo della Lega allestiti per mostrare il contratto di governo. Una...

Napoli - gazebo della Lega in strada : tensioni con i centri sociali : Una protesta si è svolta in via Toledo, all'altezza della fermata della metropolitana, a pochi metri da uno dei gazebo della Lega allestiti per mostrare il contratto di governo. Una ventina di ...

Governo : aperti i gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell'accordo), oggi - e domani - tocca al Carrocc

Governo : aperti i gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell’accordo), oggi – e domani – tocca al Carroccio. A Milano si può votare la mattina, dalle 10 alle 13, in via Vittor Pisani, angolo piazza Duca D’Aosta: in via ...

Via libera del Consiglio federale della Lega al contratto in attesa dei gazebo : Il Consiglio federale della Lega ha sostanzialmente condiviso la linea del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle, in attesa del responso dei gazebo di domani e domenica. Nella riunione non ci sarebbe stata una votazione formale, ma diversi partecipanti hanno comunque sottolineato con le loro "diverse sensibilità" le loro aspettative politiche. Lo si è appreso al termine dell'incontro.Di "clima disteso e positivo" ha ...

CITTA' DELLA PREVENZIONE- Venerdì 18 maggio nel gazebo in piazza Trento Trieste : Alla tappa ferrarese del Giro d'Italia anche la Cardiologia del Sant'Anna per fare il 'tagliando al cuore' 16-05-2018 / Giorno per giorno , Comunicato a cura dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di ...

Pronto a rompere : senza garanzie di battaglia contro l'Ue - Salvini fa saltare il tavolo con M5S (e anche i gazebo della Lega) : "La battaglia con l'Ue è difficile. Per intraprenderla bisogna avere delle coperture, non dico tanto ma almeno dagli alleati di governo! Se non è così, è meglio non partire, meglio lasciar perdere...". Mentre a Montecitorio procede il tavolo tecnico di Lega e Cinquestelle sul 'contratto di governo', un alto dirigente del Carroccio sfoga con Huffpost tutto il suo pessimismo sulle trattative in corso. Un pessimismo ...

Anche il Movimento 5 stelle scende in piazza : banchetti informativi in tutta Italia per rispondere ai gazebo della Lega : Il Movimento 5 stelle esce dal blog. E sta pianificando una serie di iniziative nel fine settimana. BAnchetti sul territorio per far conoscere il più possibile i temi che risulteranno nella stesura definitiva del contratto, sul quale i team negoziatori di 5 stelle e Lega stanno lavorando in queste ore.Un'iniziativa uguale e parallela da quella messa in campo dal Carroccio, che nel weekend consulterà "la cittadinanza" su alcuni ...

Roma - gazebo del Café Veneto demolito sulla via della «Dolce vita» : era moroso da più di vent'anni : cominciata mercoledì 9 la demolizione dei dehors del Café Veneto. Terzo caso - dopo il Caffé Strega e il Café de Paris - di occupazione di suolo pubblico ritenuta abusiva dal I Municipio. Adesso, dopo ...