Addio ad Anna Maria Ferrero la star che lasciò il cinema per amore

Cinema - Addio Anna Maria Ferrero : Si è spenta l’attrice Anna Maria Ferrero, protagonista di tanti film diretti da Carlo Lizzani come L’oro di Roma, Mario Monicelli, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni. Lo ha reso noto all’ANSA l’agente del grande attore francese Jean Sorel, suo marito dal 1962. La Ferrero era nata a Roma il 18 febbraio 1934, ed era stata dal ’53 al ’60 compagna di Vittorio Gassman, con cui aveva interpretato anche un ...

Anna Tatangelo - Chiedere scusa/ Nuovo singolo dopo l'Addio a Gigi D'Alessio (Domenica In) : Anna Tatangelo, la cantante torna in televisione nel salotto di Rai Uno con l'uscita del suo Nuovo singolo ''Chiedere scusa''. Si parlerà anche di Gigi D'Alessio? (Domenica In). Anna Tatangelo ha ripercorso a Domenica In i momenti più emozionanti del suo percorso musicale, ringraziando soprattutto i suoi genitori e in particolare suo padre padre: "Devo digli grazie, un conto è avere una passione, un conto è avere un'occasione (...) mio padre ...

ANNA TATANGELO/ Dopo l’Addio a Gigi D’Alessio un nuovo album e il tour (Che tempo che fa) : ANNA TATANGELO ha condiviso l'amore con Gigi D'Alessio per tanti anni, ma ora torna alla musica con un nuovo album e un tour che la porterà in tutta Italia(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 10:13:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : Fiorentina-Napoli 3-0. Il Cholito Simeone condanna i partenopei. Addio scudetto? : Doveva essere la partita del possibile sorpasso, invece molto probabilmente la trentacinquesima giornata condanna il Napoli. All’Artemio Franchi i partenopei escono sconfitti per 3-0 da una super Fiorentina guidata da un Giovanni Simeone in condizioni monstre e dicono Addio alle chances di scudetto: gli azzurri infatti si trovano a -4 dalla Juventus con sole tre partite da giocare. La partita si mette subito male per i campani che ...

Anna Tatangelo e l'Addio a Gigi D'Alessio : «Ho sperato che venisse a riprendermi a casa come un principe azzurro» : ROMA ? ?All'inizio ho sofferto e, ammetto, ho sperato che Gigi venisse a riprendermi sotto casa come un principe azzurro?. Leggo.it torna a parlare di Anna Tatangelo e della sua...

Anna Tatangelo : "Addio a Gigi - ricomincio da me" : Anna Tatangelo si racconta. Dopo la chiusura del suo rapporto con Gigi D'Alessio di fatto guarda al suo futuro sia sul lato professionale che su quello sentimentale. In un'intervista a ilGiorno, la ...

Anna Tatangelo dopo l'Addio a Gigi D'Alessio : «Una notte con Stash - il cantante dei The Kolors» : MILANO ? Come riportato da Leggo.it Anna Tatangelo è single dopo la fine della sua lunga relazione con Gigi D?Alessio. La cantante di Sora ha recentemente vinto Masterchef...

UeD - Anna Tedesco : i veri motivi dell'Addio Video : #Gossip #Uomini e donne: Anna Tedesco ha definitivamente abbandonato il Trono Over di Uomini e Donne e a distanza di settimane emergono ulteriori retroscena che coinvolgono anche altri protagonisti del programma. Ecco che cosa ha dichiarato in una recente intervista. Anna Tedesco di Uomini e Donne: il motivo dell'abbandono Nella lunga intervista a NuovoTv, Anna Tedesco si è raccontata a cuore aperto. Il motivo della sua decisione di abbandonare ...

L'Addio alla divisa di Gianna prima vigile donna a Trieste : A ottobre l'agente Ellero andrà in pensione: 40 anni fa vinse lo storico concorso 'A quei tempi la gente mi fissava mentre dirigevo il traffico: era una novità'

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ci riprova con Giorgio : la stoccata di Anna Tedesco dopo l'Addio (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani non ha dimenticato Giorgio Manetti e lo dimostra in puntata. Anna Tedesco le lancia una frecciatina(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Anna Wintour verso l'Addio a Vogue : Anna Wintour potrebbe lasciare Vogue e il gruppo Condé Nast. Lo rivela il New York Post secondo cui il regno della storica direttrice potrebbe finire dal prossimo luglio, dopo le nozze della figlia Bee Schaffer con Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani.La Wintour, 68 anni, è salita sul trono di Vogue Usa nel 1988 e sempre secondo il New York Post dovrebbe dare l'addio dopo la chiusura del numero di settembre. Condé ...

Teresanna Pugliese e l'Addio a Francesco Monte : 'Lo lascio - lui vola a Formentera e lo ritrovo con Cecilia Rodriguez' : ROMA - 'È durata un anno tra alti e bassi. I nostri caratteri erano molto forti. Però resistevamo. Fino a quando a giugno lo lascio'. Teresanna Pugliese , protagonista di ' Uomini e donne ', programma ...

ANNA TEDESCO / Conferma l'Addio al Trono Over di Uomini e donne : "Tra me e Giorgio Manetti solo amicizia" : ANNA TEDESCO ha deciso di lasciare il Trono Over di Uomini e donne a causa delle insinuazioni sul suo rapporto con Giorgio Manetti. L'intervista a Uomini e donne Magazine.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:01:00 GMT)

La penultima puntata di Furore 2 tra l’Addio di Giovanna e la vendetta di Giuseppina : anticipazioni 1 aprile : La penultima puntata di Furore 2 andrà in onda la prossima settimana? Al momento, nonostante la Santa Pasqua, sembra proprio che Mediaset abbia deciso di confermare la messa in onda della fiction con Massimiliamo Morra e Adua Del Vesco. I due non sono riusciti nel miracolo di risollevare le sorti della serialità Mediaset ma quello che è certo è che tengono duro in una serata come la domenica sera che ha regalato a Giulia Michelini e Gianni ...