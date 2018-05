Acqua | ancora acquisizioni per il gruppo Culligan Water

Calcio a 5 - 25^ giornata Serie A 2018 : Luparense e Acqua &Sapone ancora a braccetto. Reazione Came - Kaos scavalca Rieti : Prosegue la fuga in coppia al vertice del campionato di Serie A 2017- 2018 di Calcio a 5. Nella 25^ e penultima giornata , la Luparense ha sconfitto 3-8 il Feldi Eboli grazie alle doppiette di Ramon, Jesulito e Rafinha e ha preservato la prima posizione in compagnia dell’ Acqua&Sapone Unigross, che ha approfittato del ritiro dal campionato da parte del Pescara per ottenere la vittoria per 6-0 a tavolino e restare a contatto con i ...

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 persone su 10 non hanno ancora sufficiente Acqua - ma basterebbe ripensare il modo per produrre il cibo per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...