Accusato di aver ucciso la moglie | si difende in tribunale | ' Si è uccisa con 17

India : musulmano Accusato di avere ucciso una vacca - linciato : Un musulmano, sospettato di aver ucciso una vacca, è stato picchiato a morte dalla folla inferocita nell’India centrale. L’uomo, 45enne, è stato attaccato venerdì a Satna, nel distretto dello stato del Madhya Pradesh. “Quattro persone sono state arrestate e stiamo cercando di capire la ragione dell’attacco“, ha riferito un portavoce della polizia, che ha rinvenuto una carcassa bovina sulla scena, senza fornire ...

Maratona Londra - parla l’italiano Accusato di aver imbrogliato : “In realtà mi ero ritirato” : parla Sabino Rinaldi, il 59enne barese che il Times ha additato come uno dei runner che avrebbero tagliato una parte del percorso della Maratona di Londra prima di arrivare al traguardo: “Deluso dal fatto che mi hanno immediatamente ridicolizzato e additato come colpevole di una figuraccia per l'Italia intera”.Continua a leggere

Scomparsi a Palermo : ritrovato e arrestato Guzzardo. È Accusato di aver ucciso Alario : ritrovato e arrestato il barista di Palermo scomparso insieme al compaesano Santo Alario, 42 anni, lo scorso 7 febbraio. Giovanni Guzzardo era nascosto in un casolare di Termini Imerese. La rabbia della madre di Alario: "Ho pianto tutte le mie lacrime, mi dica che fine ha fatto mio figlio".Continua a leggere

La moglie scomparve durante la crociera e lui fu Accusato di averla uccisa. Torna libero : Torna libero Daniel Belling, l'uomo accusato della morte della moglie Xiang Lei Li, scomparsa nel corso di una crociera nel Mediterraneo nel febbraio dell'anno scorso. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Roma accogliendo una istanza avanzata dai difensori dell'indagato, gli avvocati Luigi Conti e Laura Camomilla.Nelle motivazioni alla decisione i giudici, pur riconoscendo "la sussistenza delle esigenze cautelari e l'espletamento di ...

Biathlon - si dimette Anders Besseberg. Il Presidente IBU Accusato di aver coperto russi dopati : Ieri la polizia austriaca aveva perquisito la sede della Federazione Internazionale di Biathlon a Salisburgo e oggi il Presidente Anders Besseberg ha deciso di dimettersi. Il norvegese era stato accusato da Grigory Rodchenkov, il testimone russo che è alla base delle indagini sul doping di Stato nel suo Paese natale. Le accuse nei confronti di Besseberg sono molto pesanti e anche la WADA ha avviato delle indagini sull’ex leader della IBU, ...

L’attore statunitense T.J. Miller è Accusato di aver intenzionalmente diffuso un finto allarme bomba : L’attore e comico statunitense T.J. Miller – noto per aver recitato in Silicon Valley e Deadpool – è stato arrestato il 9 aprile all’aeroporto La Guardia di New York perché accusato di aver intenzionalmente diffuso un finto allarme bomba. Miller è The post L’attore statunitense T.J. Miller è accusato di aver intenzionalmente diffuso un finto allarme bomba appeared first on Il Post.

Lamezia : Accusato di aver ceduto marijuana a minorenne - assolto 23enne : Lamezia Terme " È stato assolto dal Tribunale di Lamezia un giovane che era stato accusato di aver ceduto ad una minorenne della marijuana. I fatti, accaduti all'interno di un istituto lametino ...