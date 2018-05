Accordo Lega-5stelle | la lista dei possibili ministri del governo Conte

Lega-M5S - trovato l’Accordo. Giuseppe Conte indicato come premier : E Giuseppe Conte sia. Il docente di diritto privato e membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, 54 anni, è il nome che ha messo d’accordo Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Dopo 80 giorni di tira e molla, due tentativi falliti (Fico e Casellati), quasi cinque giri di consultazioni e decine di dichiarazioni e ritrattazioni, i leader dei due partiti sono saliti da Sergio Mattarella per indicare il nome del premier chiamato a ...

Governo M5s-Lega - Mattarella convoca i partiti dopo l’Accordo finale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato le delegazioni del M5s e della Lega al Quirinale per le consultazioni che potrebbero essere decisive per il Governo. Alle 17.30 sono attesi al Colle i capigruppo del M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo, insieme al capo politico Luigi Di Maio, mentre alle 18 toccherà a Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo della Lega, nella delegazione guidata dal leader Matteo ...

Governo M5S-Lega - Mattarella convoca Di Maio e Salvini. Accordo sul premier - resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista e patrocinante in Cassazione Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona...

M5S - Grillo : "Matrimonio che mi agita Ma con la Lega andremo d'Accordo" : "Abbiamo fatto un miracolo e domani sara' tutto ok. Con il Carroccio andremo d'accordo perche' i loro giovani sono simili ai nostri". Lo ha detto, come si legge su Il Secolo XIX, Beppe Grillo ieri sera durante uno spettacolo al teatro 'Civico' della Spezia. "Abbiamo fatto fuori il Pd e lo psiconano - ha proseguito - e con la Lega ce la giocheremo" ma "andremo d'accordo". Segui su ...

Accordo Lega-M5s per premier e squadra di governo. Conte in pole per Palazzo Chigi : Ancora aperti i nodi relativi all'Economia - a cui punta il M5S - e alla Difesa, alla quale invece punta la Lega.

