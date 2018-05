Accordi e disaccordi | Luciano Moggi | ‘Non posso pentirmi perché ho fatto del bene a

Accordi & DisAccordi - Luciano Moggi sul Nove : “Il mio passato calcistico? Non mi pento di nulla. Ho subito di tutto” : Il campionato di serie A si è concluso e la Juventus si è cucita il settimo scudetto consecutivo sul petto. Ma le polemiche non sono mancate anche in questa stagione appena conclusa. ‘Accordi & DisAccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi il lunedì alle 21,25 sul Nove, questa sera avrà come protagonista uno che la Signora la conosce bene: Luciano Moggi. L’ex dirigente sportivo del club bianconero, al centro dello ...

Accordi&DisAccordi : Andrea Scanzi e Luca Sommi aprono il confronto sul Nove. Di Battista e Carofiglio primi ospiti : Accordi e Disaccordi Accordi & Disaccordi, il nuovo talk d’attualità del canale Nove, debutta in un momento chiave. Stasera, proprio nel giorno in cui Lega ed M5S si apprestano a formalizzare l’esito del loro confronto, la rete generalista (almeno nelle intenzioni) di Discovery inaugura in prime time (ore 21.25) un approfondimento prodotto da Loft Produzioni e condotto in tandem dal giornalista e scrittore Andrea Scanzi e da Luca ...

Accordi&DisAccordi - Di Battista su Nove : “Colf in nero della compagna di Fico? Chi ricopre carica dovrebbe chiarire” : Alessandro Di Battista, ospite in esclusiva su Nove stasera alle 21,25 di “Accordi&Disaccordi” il talk condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, interviene sulla vicenda della presunta colf in nero della compagna del presidente della Camera, Roberto Fico. “Dimissioni per questa cosa? Su questa roba non ci si può dimettere, però dovrebbe intervenire e riuscire a far capire alla propria compagna che bisogna sistemare questa questione ...

Accordi&DisAccordi - Di Battista : “Mi fido di Salvini? I cittadini che hanno sostenuto la Lega sono molto più simili ai nostri” : Nella prima puntata di Accordi&Disaccordi, il nuovo talk show di approfondimento al via sul Nove di Discovery Italia da lunedì 14 maggio alle 21.25, ospiti dei conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi sono Alessandro Di Battista, uno dei leader del Movimento 5 Stelle alla prima intervista esclusiva dopo le elezioni e alla vigilia della partenza per il Sudamerica, e lo scrittore, ex magistrato e senatore Pd Gianrico Carofiglio. “Lei, Alessandro ...

Accordi&DisAccordi - arriva in prima serata su Nove dal 14 maggio il nuovo talk show di Andrea Scanzi e Luca Sommi : Informazione, approfondimento e attualità sono al centro del nuovo talk show al via sul canale Nove di Discovery Italia: “Accordi & Disaccordi”, condotto in tandem dal giornalista e scrittore Andrea Scanzi e da Luca Sommi, giornalista e autore tv. In prima tv assoluta da lunedi 14 maggio alle ore 21:25. Due ospiti in disaccordo su un tema specifico saranno protagonisti di ogni puntata, questo il punto di partenza. Quarantacinque minuti di ...

Fondatore di Whatsapp lascia per disAccordi con Fb : "Mi prendo del tempo per godermi cose al di fuori dalla tecnologia" : Il coFondatore di Whatsapp, Jan Koum, membro del board dei direttori di Facebook, conferma che intende lasciare la società di Mark Zuckerberg. La notizia era stata anticipata dal Washington Post che ha parlato di scontro sulle politiche relative alla privacy di Facebook, la sua strategia e i suoi tentativi di indebolire il criptaggio sui dati."Lascio in un momento in cui la gente utilizza Whatsapp con più modalità di quanto ...

Macron : i disAccordi politici in Europa assomigliano a una guerra civile - : "Sembra che ci sia una sorta di guerra civile europea in cui le nostre controversie e talvolta il nostro egoismo nazionale sono più importanti della concezione di un mondo da un solo volto" cita ...

Djokovic-Agassi - la coppia scoppia : 'Troppi disAccordi' : Ma è proprio da quelle pagine che Djokovic ha tratto ispirazione per corteggiarlo a lungo, fiducioso che l'esperienza in comune, cioè l'improvviso disamore per il proprio sport all'apice dei successi,...