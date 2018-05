Abruzzo sotto shock | getta bambina dal ponte

Blastingnews

(Di lunedì 21 maggio 2018) Sono ore di angoscia e terrore quelle che si stanno vivendo in, precisamente in un punto dell'autostrada A14 nei pressi di Francavilla al Mare, cittadini di circa venticinquemila abitanti nella provincia di Chieti. Stamane, dopo mezzogiorno, un uomo di circa cinquant'anni ha condotto una ragazzina, che si presume possa avere all'incirca dodici anni, su un viadotto dell'autostrada, e l'ha lanciata nel vuoto. La ragazzina ha compiuto un balzo di circa trenta metri, e, secondi testimoni oculari presenti sul luogo, il suo corpo è immobile a terra, e non da' segni di vita. L'uomo, nel frattempo, è barricato nello stesso punto in cui ha compiuto il terribile atto, urlando alle forze dell'ordine accorse sul luogo di non avvicinarsi al corpo della, minacciando di buttarsi nel vuoto a sua volta, non consentendo ai soccorritori di raggiungere il luogo dove giace il corpo della ...