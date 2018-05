Aborto - 40 anni dalla legge 194 | il dissenso delle associazioni

Legge sull'Aborto - quarant'anni dopo : Oggi appare "politicamente scorretto" ricordare pubblicamente questa verità, che anche la scienza ci conferma: se infatti è possibile curare ormai molte patologie umane durante il periodo prenatale, ...

Aborto : la legge 194 compie 40 anni - calano gli interventi ma è boom di obiettori : A quarant’anni dall’approvazione della legge 194 sull’Aborto si scopre che il numero di interruzioni di gravidanza è in continuo calo. Dal picco del 1982 che registrò quasi 235mila casi siamo passati ai quasi 85mila del 2016. Il dato va legato anche alla diffusione della pillola del giorno dopo, 7800 vendute nel 2012, 189.600 nel 2016. In questo contesto vanno inserite anche le obiezioni di coscienza dei ginecologi: più del 70% a livello ...

Aborto legale 40 anni fa - gli interventi scesi per la prima volta sotto i 60 mila l'anno - LO SPECIALE : A certificarlo, l'ultimo rapporto del Guttmacher Institute, una delle principali organizzazioni di ricerca e politica impegnata a promuovere la salute, i diritti sessuali e riproduttivi nel mondo. ...

Aborto : Brambilla (Fi) - rimuovere manifesto atto tirannico : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Ha una strana idea della libertà di espressione del pensiero non solo chi ha chiesto, ma anche chi ha ordinato, con zelo degno di miglior causa, la rimozione del manifesto proVita affisso legalmente a Roma. Lo dico da donna che ha condiviso molte battaglie per i diritti civili e lo dico da cittadina preoccupata per una nuova, insidiosissima forma di oscurantismo, ammantata di politically correct”. Lo ...

Aborto : legge 194 compie 40 anni - ancora tra le migliori al mondo : L'analisi è degli esperti del Guttmacher Institute americano, che hanno appena pubblicato un rapporto sull'accesso all'interruzione di gravidanza nel mondo. Il nostro paese, si legge nel ...

Maíra - 15 anni in carcere per Aborto. Tutti i Paesi dove ancora non è legale : Dopo 15 anni in prigione, Maíra Verónica Figueroa Marroquín, 34 anni, è finalmente libera. Come decine di altre donne in El Salvador, era stata condannata per aborto. Nel 2003, quando aveva 19 anni, era stata violentata ed era rimasta incinta. Ebbe un’emorragia nella casa in cui lavorava come domestica, venne portata in ospedale ma perse il bambino. Secondo il collettivo femminista Casa de Todas, la donna soffriva di un problema ostetrico. Prima ...

Maira Figueroa è stata liberata a El Salvador. Era stata condannata a 30 anni di carcere per un Aborto spontaneo : Maira Veronica Figueroa Marroquin gli ultimi 15 anni della sua vita li ha trascorsi in una prigione di El Salvador. Nel 2003 è stata condannata a 30 anni di carcere con l'accusa di omicidio, dopo aver subito un aborto spontaneo del figlio concepito in seguito a uno stupro. Martedì 13 marzo la sua pena è stata commutata per decisione del ministero della Giustizia e Maira, a 34 anni, è finalmente libera.Ne aveva 19 ...

