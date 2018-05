cittadellaspezia

: #cronaca #laspezia - A fuoco il dehor di un bar di Piazza Cavour, sono in corso le indagini - cdsnews : #cronaca #laspezia - A fuoco il dehor di un bar di Piazza Cavour, sono in corso le indagini -

(Di lunedì 21 maggio 2018) La Spezia -inleper individuare le cause dell'incendio che la notte scorsa ha ridotto in cenere ile gli arredi del Caffè del Mercato, in, danneggiando anche ...