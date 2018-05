5S-Lega | intesa sul premier Conte in pole

M5S-Lega - intesa sul premier : Conte in pole. Ma ora è battaglia per il ministero del Tesoro : Oggi pomeriggio, al Quirinale, Matteo Salvini guarderà negli occhi il presidente Sergio Mattarella consapevole di avere in mano il destino del governo del cambiamento. Se nascerà o meno dipenderà molto di più dal leader della Lega e dalla sua interazione con il Capo dello Stato, che da Luigi Di Maio....

M5S-Lega - intesa chiusa : il prof Conte verso Palazzo Chigi - sorpresa Savona all'Economia : La partita per la quadra di governo è tutt'altro che chiusa. Perché in Quirinale ha parecchie osservazioni da fare sui nomi filtrati in queste ore e vuole che il dossier...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 maggio : L’intesa è arrivata ieri e Mattarella riceve i leader di 5 Stelle e Lega per la scelta finale : Il Salvimaio Lega-M5S: l’accordo è Fatto. Poi Salvini attacca il Quirinale La quadra – Trovata L’intesa sul governo. Messaggio per Mattarella del leghista: “Ora nessuno metta veti”. E all’Economia vuole Savona di Tommaso Rodano Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Al termine di un comizio ad Aosta, il leader di Forza Italia commette una gaffe clamorosa. É il momento degli omaggi: un quadro di un’artista ...

Intesa Lega-M5S : domani al Colle Conte verso Palazzo Chigi : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'Intesa in realtà non sia del tutto ...

Aperti i gazebo Lega per votare intesa su contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Il Cremlino plaude all’intesa Lega-M5S : “Pronti a cooperare” : «È opportuno il ritiro immediato delle sanzioni imposte alla Russia». A Mosca hanno particolarmente apprezzato questo passaggio del «contratto di governo» su cui dovrebbe basarsi il lavoro di un possibile futuro esecutivo Lega-M5S. E il Cremlino, pur con le dovute cautele, non ha nascosto la soddisfazione per questa dichiarazione messa nera su bian...

Lega-M5S - niente intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni». Nel contratto il conflitto di interessi : Frenata sul nome del premier. L'accordo, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Di Maio non c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non...

Intesa M5s-Lega - al Colle atteso il testo finale : Il contratto prevederebbe il reddito di cittadinanza, la flat tax, il taglio drastico dei costi della politica con annessa riduzione del numero dei parlamentari e l'obbligatorietà dei vaccini. Tanti i nomi sul possibile premier.

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

CONTRATTO M5S-Lega - "ELIMINARE 250 MILIARDI DI DEBITO"/ Dombrovskis - l'avviso dell'Ue e la bozza dell'intesa : L'Europa dei vincoli, Di Maio e Salvini avvisati: l'Ue irrompe sulla scena politica italiana con le parole di Dombrovskis, il monito affinché l'Italia riduca il debito e rispetti i parametri(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:51:00 GMT)

Governo M5s e Lega - l'intesa vacilla - Ancora un vertice Salvini-Di Maio per evitare flop : Sulla premiership "non può essere tecnica, deve essere politica", è il ritornello che filtra da chi segue la trattativa.