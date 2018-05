50 startup italiane di successo da tenere d’occhio

Wired Next Fest - al Bnl Explorer le migliori startup italiane : Il parco dei Giardini Montanelli di Milano ospita, da venerdì 25 a domenica 27 maggio, il Wired Next Fest 2018, arrivato alla sua sesta edizione. I talk, che vedranno la partecipazione di oltre 150 relatori, si svolgeranno contemporaneamente su tre palchi: Human Stage, Cyborg Stage e Bnl Explorer. Il palco Bnl Explorer, in particolare, nel corso delle tre giornate del Festival proporrà una serie di workshop e incontri che coinvolgono le ...

Biotech : dall'idea al mercato - 15 startup italiane a caccia di investitori : La scienza che si mette in vetrina per convincere la finanza. L'edizione 2018 dell'iniziativa, l'11esima, organizzata in partnership con Fondazione Filarete, Assobiomedica, Novartis, Bird Bird, il ...

Biotech : dall’idea al mercato - 15 startup italiane a caccia di investitori : C’è lo spazzolino da denti a tripla spazzola rotante, che pulisce il sorriso in 10 secondi. Ci sono i sensori indossabili che trasformano la riabilitazione in un videogioco. C’è un sistema per ordinare medicine a domicilio, un altro che vigila da lontano su cuore e respiro, e un altro ancora che monitora gli anziani a distanza. Poi ci sono device e metodi per far arrivare un farmaco solo dove serve o rendere più sopportabile una ...

