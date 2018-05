22 maggio | Giornata Mondiale della Biodiversità | specie aliene invasive tra le maggiori

Roma - il 24 maggio a Porta Futuro giornata per favorire l'inclusione di lavoratori svantaggiati : Si terrà giovedì 24 maggio a Roma, a Porta Futuro, in Via Galvani 108, la seconda tappa dell'Inclusive Job Day, promosso da Inclusive Mindset in collaborazione con Porta Futuro e Città metropolitana ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA DELLA SETTIMANA 20-25 maggio/ Che giornata sarà per Toro - Ariete e Leone? : PAOLO Fox, OROSCOPO e CLASSIFICA SETTIMANAle dal 20 al 25 MAGGIO 2018 su DiPiù Tv: inizia un periodo favorevole per i Gemelli, il Toro è molto apprezzato.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:04:00 GMT)

UNA PAZZA GIORNATA A NEW YORK/ Su Italia 1 il film con Mary-Kate e Ashley Olsen (oggi - 19 maggio 2018) : Una PAZZA GIORNATA a New YORK, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Mary-Kate e Ashley Olsen, Jared Padalecki, alla regia Dennie Gordon. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 04:33:00 GMT)

Probabili Formazioni Milan-Fiorentina - Serie A 38° giornata 20 maggio 2018 : E’ giunta al termine la stagione di Serie A 2017-2018, ma per alcune squadre l’ultima partita può riservare ancora sorprese. Proprio come il Milan che cerca punti sulla Fiorentina per ottenere il posto in Europa League, i gigliati dal canto loro cercano punti per lo stesso obbiettivo, anche se per loro è più difficile. I rossoneri stanno preparando la partita anche per regalare ai propri tifosi almeno una soddisfazione, se pur ...

19 maggio -Festival maggio all'Infanzia "Tomcat" al teatro Kismet di Bari e Giornata speciale Matera : BOTTEGHINO Bari Spettacoli teatrali: posto unico 3 euro – abbonamento a 10 ingressi 20 euro Caccia al tesoro: 3 euro, prenotazione a info@pugliarte.it Il teatro ti sPiazza: contributo 8 euro valido ...

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima giornata internazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

Sabato 19 maggio palazzi comunali illuminati di viola per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino : Il Comune di Venezia intende celebrare con questa iniziativa , che si ripete in 40 città italiane e in 50 Paesi del mondo, la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'...

Pronostici Ligue 1 - 19 maggio 2018 : Consigli Scommesse 38^ Giornata : Sabato 19 Maggio 2018, anche la Ligue 1 chiuderà i battenti con l’ultima Giornata valevole per l’edizione 2017-2018. In questa ultima Giornata si decideranno le sorti della Champions League, con Monaco, Marsiglia e Lione, pronte a contendersi tali posizioni. Stesso discorso anche per la zona Europa League con ben 3 squadre nel lasso di 2 punti ed in lotta per l’ultimo posto, mentre in zona retrocessione, solo Troyes e ...

Giornata nazionale del mal di testa il 19 maggio. Un problema che riguarda 26 milioni di italiani : Chi ha avuto almeno una volta nella vita un mal di testa, come è naturale che sia, lo considera un fastidio passeggero che può passare da solo o semplicemente con una pastiglia, ma la situazione è diversa per quelle milioni di persone che invece sono costrette a convivere con questo problema, affrontando continui dolori che mettono a rischio la qualità della vita. Il mal di testa è un problema piuttosto comune, tanto da riguardare almeno 26 ...

Biglietti SPAL-Sampdoria (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 18, il “Paolo Mazza” sarà tutto per la SPAL, che affronterà la Sampdoria in un confronto che vale la salvezza, in quest’ultima giornata di campionato. La squadra di Semplici deve vincere e poi tenere conto di quello che faranno il Chievo contro il Benevento, al “Bentegodi”, e il Cagliari impegnato contro l’Atalanta, in lizza per l’Europa League. Ferraresi che, in terzultima ...

Biglietti Lazio-Inter (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 20.45, Lazio ed Inter si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma, in un vero e proprio spareggio per l’ultimo posto utile di accesso alla prossima Champions League. I biancocelesti hanno la possibilità anche di pareggiare l’incontro, visto il vantaggio di 3 punti in classifica generale sui nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi non staranno però troppo a speculare e, davanti al loro pubblico, ...

Biglietti Juventus-Verona (sabato 19 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Sabato 19 maggio all’Allianz Stadium (ore 15.00) andrà in scena l’ultimo incontro della Juventus contro il Verona. Verdetti già emessi per le due squadre: bianconeri campioni d’Italia per la settima volta e scaligeri retrocessi. Una passerella, dunque, per gli uomini di Massimiliano Allegri, desiderosi di festeggiare l’ennesimo Scudetto davanti al proprio pubblico ed alzare il trofeo tricolore. Sarà un match decisamente ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : seconda giornata (16 maggio). Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul circuito di Barcellona. Dopo le prime otto ore di ieri si torna subito in pista per le ultime otto (quattro al mattino e altrettante al pomeriggio) che saranno usate dai team per le ultime prove su aggiornamenti e gomme, in vista delle prossime gare. Si inizierà alle ore 9.00 e si chiuderà la sessione alle ore 18.00, con la consueta pausa ...