21 05 2018 - Gli studenti dell' Alfano al Bosco Verticale per il progetto sul clima

Trenitalia amplia network e orari per l'estate 2018. Offerta ritagliata su famiglie - cultura e turismo : turismo cruciale per l'economia Italiana Presentando il nuovo servizio per l'estate 2018, il numero uno di Trenitalia, Orazio Iacono , ha sottolineato "il turismo è il volano principale del Paese, ...

VENEZUELA - RISULTATI ELEZIONI 2018 : HA VINTO MADURO/ Russia - “gli Usa hanno interferito nel voto” : RISULTATI ELEZIONI Presidenziali VENEZUELA 2018: il trionfo di Nicolas MADURO con crollo affluenza. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "voto illegittimo"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:36:00 GMT)

Mille Miglia 2018 : incredibile trionfo Alfa Romeo [GALLERY] : Straordinario successo alla Mille Miglia per Alfa Romeo, la celebre si conclude con un’auto del Biscione su ogni gradino del podio Nel 1928, il primo successo dell’Alfa Romeo alla Mille Miglia, nel 2018 un’edizione da record con 450 equipaggi in gara e tre Alfa Romeo ai primi tre posti: una conferma del legame indissolubile tra il brand e la più bella competizione automobilistica nel mondo. Alfa Romeo dunque protagonista come ...

Nuoto - verso gli Europei 2018 : Gabriele Detti in dubbio. Rischiare o guarire e concentrarsi sui Mondiali 2019? : “Gabriele Detti, come stai?” E’ questa la domanda che gli appassionati di Nuoto si stanno ponendo da alcuni mesi a questa parte, circa le condizioni fisiche del campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria). Non è certo un mistero: i problemi alla spalla stanno influenzando in negativo, già da un po’, l’attività in piscina del toscano, impossibilitato a spingere più di tanto nella preparazione. Dei ...

Pronostici NBA 21-22 maggio 2018 : consigli scommesse : Siamo dunque giunti a gara 4 con Boston e Golden State in vantaggio per 2-1 nella serie rispettivamente su Cleveland e Houston. Dopo che i Cavs hanno accorciato le distanze in gara 3 e Golden State si è portata in vantaggio, andiamo ad analizzare i possibili esiti di gara 4 di entrambe le serie. Pronostico Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 21-5-2018 Dopo che l’effetto Quicken Loans Arena ha portato i suoi esiti in gara 3, ...

Il 2018 sarà l'anno degli esport - cosa ci aspetta per il futuro? : Il mondo degli esport non è mai stato così attivo. ' Il 2018 sarà l'anno degli esport ' e così è. Basti pensare al fatto che soltanto in questo fine settimana si svolgeranno competizioni mondiali: Mid ...

Video/ Real Madrid Fenerbahçe (85-80) : gli highlights della partita (finale basket Eurolega 2018) : Video Real Madrid Fenerbahçe (85-80): gli highlights della finale di Eurolega 2018. I blancos vincono la Decima anche nel basket: MVP Luka Doncic, già miglior giocatore di regular season(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:19:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Malgioglio contro Filippo : "I cani? Creature indifese che non hanno bisogno di un padrone come te" : Ogni giorno, il Grande Fratello 2018 ci regala un motivo per far indignare il pubblico da casa. Questa settimana, le gravi affermazioni di Filippo Contri sui metodi efficaci per educare un cane, hanno fatto piuttosto arrabbiare le associazioni animaliste che, a più riprese, hanno chiesto la sua immediata espulsione.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Malgioglio contro Filippo: "I cani? Creature indifese che non hanno bisogno di un ...

Salto con gli sci - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date ed il programma completo della stagione : Sono state rese note le prove della stagione 2018-2019 della Coppa del Mondo di Salto con gli sci: il Calendario maschile prevede 35 tappe, nessuna in territorio italiano, compresa la tournée dei Quattro Trampolini, come di consueto a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare. La stagione partirà il 17 novembre e si concluderà il 24 marzo, mentre i Mondiali di Seefeld, in Austria, si terranno dal 19 febbraio al 3 marzo. Di seguito il Calendario ...

Concerti de Il Volo in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita su TicketOne per le prime date del tour estivo : Sono stati annunciati Concerti de Il Volo in Italia nel 2018. Il trio pop lirico composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto torna in concerto in Italia quest'anno per alcuni appuntamenti live imperdibile nella penisola. Dopo l'annuncio della partecipazione del trio a Radio Italia Live - Il Concerto, atteso in Piazza Duomo a Milano il 16 giugno prossimo, sono stati comunicati i Concerti de Il Volo in Italia nel ...

Billboard Music Awards 2018 - Ed Sheeran asso pigliatutto (senza sorprese) : Uno show denso di esibizioni in netta maggioranza femminili e molte vittorie ampiamente pronosticate: questi, in sintesi estrema, sono stati i Billboard Music Awards 2018. Condotta da Kelly Clarkson, la cerimonia di premiazione che si è svolta nella notte di domenica 20 maggio nella MGM Grand Garden Arena di Las Vegas ha confermato chi sono gli artisti (protagonisti) di (questa prima parte di) quest’anno, cioè Ed Sheeran nel pop, Kendrick ...