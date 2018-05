Yenny e Andres e la rinascita di Comuna 13 | favela colombiana di Escobar | Con la

huffingtonpost

(Di domenica 20 maggio 2018) Alla fine dell'allenamento sul campo restano solo le impronte. Scarpe di bambini affondate nel fango dove prima c'erano proiettili e sangue. L'acqua che scorre tra i ciuffi d'erba e le buche disegna le traiettorie dei gol: tre per parte. Ai lati delle porte bianche, i sacchi di sabbia segnano il confine: fuori le luci di Medellin, dentro i fari gialli dei lampioni accompagnano i ragazzini negli spogliatoi. Un centinaio di pettorine verdi e nere che saltellano nelle pozzanghere, qualcuno tira gli ultimi calci al pallone. Sul petto portano lo stemma del Deportivo sembradores de un nuevo futuro (Seminatori di un nuovo futuro). Hanno tra i cinque e i diciotto anni e sono la nuova generazione della13 di Medellin, in Colombia - fino agli anni Novanta centro nevralgico del cartello di Pablo, il re della cocaina a cui è dedicata la serie Netflix Narcos -, e per anni il ...