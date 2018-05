Vuoi scommettere che non c' è bisogno di trash?

Equilibrista pescarese vince in tv a 'Vuoi scommettere?' / VIDEO : PESCARA. Ha "spaccato" in tv. Francesco Antonucci di Villareia di Cepagatti, ha vinto la prima punta del programma televisivo "Vuoi scommettere?" di Canale 5. Sui social lo chiamano "hand balance ...

Vuoi Scommettere?/ Michelle Hunziker - polemiche sul ricordo di Fabrizio Frizzi : Vuoi Scommettere? Michele Hunziker, polemica sul ricordo di Fabrizio Frizzi durante la nuova trasmissione di ieri su Canale 5. Il pubblico attacca la conduttrice svizzer asui social network.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:49:00 GMT)

“Uno schiaffo a Frizzi…”. Terremoto Hunziker : la rabbia dei telespettatori a ”Vuoi Scommettere?”. È successo dopo quel gesto di Michelle per Fabrizio : Oltre quattro milioni di spettatori pari al 23.2% di share, l’esordio di ‘Vuoi scommettere’ con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non poteva essere più che soddisfacente. In ogni puntata, sette concorrenti/scommettitori, provenienti da ogni parte del mondo, si cimentano in sfide ai limiti del possibile: le loro scommesse nascono da hobby, manie, passioni o abilità particolari. La padrona di casa accoglie nel celebre ...

Fabrizio Frizzi - il gesto straziante a Vuoi scommettere? di Michelle Hunziker : l'ovazione in studio : Grande commozzione a Vuoi scommettere? di Michelle Hunziker per un omaggio doveroso al compianto Fabrizio Frizzi . Il format del nuovo programma di Canale 5 è lo stesso dello show che il conduttore ...

Ascolti tv - 4 milioni di telespettatori per l’esordio di Vuoi scommettere : L’accoppiata madre-figlia formata da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti vince il prime time del 17 maggio con l’esordio di Vuoi scommettere?, che in onda su Canale 5 ha conquistato 4.091.000 spettatori pari al 23.2% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction La mafia uccide solo d’estate 2 ha conquistato 3.477.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.177.000 spettatori ...

“Ma… che fa?”. Maria De Filippi show a ‘Vuoi Scommettere?’ : così - fidatevi - non si era mai vista : C’era anche Maria De Filippi alla prima di ‘Vuoi Scommettere?’, il nuovo game show condotto da Michelle Hunziker in prima serata, su Canale 5, con un’inviata d’eccezione: la figlia Aurora Ramazzotti. Il programma è partito giovedì 17 maggio 2018 e ha già registrato numeri da record. A seguire il debutto dell’edizione moderna di ‘Scommettiamo Che?’, successone degli anni Novanta di Fabrizio ...

Fabrizio Frizzi - il ricordo in ritardo di Michelle Hunziker. Polemica a Vuoi scommettere? : Con 4.091.000 di spettatori pari al 23.2% di share, l'esordio di 'Vuoi scommettere ' con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non poteva essere più che soddisfacente. Ciò, tuttavia, non mette a ...

Michelle e Aurora partono bene ma 'Vuoi Scommettere?' è un successo a metà : Parte bene 'Vuoi Scommettere?', il primo programma condotto in solitaria da Michelle Hunziker. Lo show raccoglie 4.091.000 telespettatori pari al 23,2% di share. Il competitor di RaiUno "La mafia ...

Vuoi scommettere? - da giovedì 17 maggio in prima serata su Canale 5 : giovedì 17 maggio in prima serata su Canale 5, va in onda la prima puntata di Vuoi scommettere?, il game show che vede per la prima volta insieme in televisione Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti.

Ascolti TV | Giovedì 17 maggio 2018. Vuoi scommettere parte dal 23.2% - La Mafia Uccide solo d’Estate al 15.9% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.477.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 4.091.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.177.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 L’alba del Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto 1.169.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 M ha ...

Ascolti tv 17 maggio 2018 : Vuoi scommettere? debutta col 23 - 2% di share : Ascolti tv Vuoi scommettere?: ieri sera la prima puntata vista da 4 milioni di telespettatori In termini di Ascolti tv, com’è andata la prima puntata di Vuoi scommettere?. Giovedì 17 maggio 2018 a seguire il debutto del nuovo programma di Canale5 condotto da Michelle Hunziker sono stati in media 4 milioni 91 mila telespettatori, pari […] L'articolo Ascolti tv 17 maggio 2018: Vuoi scommettere? debutta col 23,2% di share proviene da ...

Ascolti TV | Giovedì 17 maggio 2018. Boom per Vuoi scommettere (23.2%) - La Mafia Uccide solo d’Estate al 15.9% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.477.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 4.091.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.177.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 L’alba del Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto 1.169.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 M ha ...

“Michelle - tu…”. Silvia Toffanin - che gaffe con la padrona di casa! Gelo a ‘Vuoi Scommettere?’ : Dopo una marea di pubblicità, interviste e anticipazioni, è iniziata la nuova avventura televisiva di Michelle Hunziker: giovedì 17 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima di ‘Vuoi scommettere?’, il game show che vede per la prima volta insieme Michelle e la figlia Aurora Ramazzotti nel ruolo di invitata speciale. La trasmissione è la versione moderna di ‘Scommettiamo Che?’, storico programma ...

Ascolti tv ieri - La mafia uccide solo d’estate 2 vs Vuoi scommettere? | Dati Auditel 17 maggio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 17 maggio 2018? Chi ha vinto fra la fiction di Rai 1 ovvero La mafia uccide solo d’estate 2 e la prima puntata di Vuoi scommettere? che ha segnato il debutto di Michelle Hunziker in coppia con la figlia, Aurora Ramazzotti? C’è qualcuno che vuole scommettere sulla supremazia di Canale 5 rispetto a Rai 1 o viceversa? C’è da dire, però, che per cercare di aggiudicarsi lo scettro di regina del ...