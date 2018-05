Voto in corso in Valle d’Aosta per il rinnovo del Consiglio regionale

Lega-M5s - l accordo alla stretta finale. In corso il Voto su Rousseau. Di Maio 'Se date ok - lo firmerò' : ROMA - 'Per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento'. Lo annuncia Luigi Di Maio sul blog ...

Friuli Venezia Giulia al Voto - in corso lo spoglio : in testa il centrodestra : Friuli Venezia Giulia al voto, in corso lo spoglio: in testa il centrodestra Friuli Venezia Giulia al voto, in corso lo spoglio: in testa il centrodestra Continua a leggere

Friuli Venezia Giulia al Voto - in corso lo spoglio : in testa il centrodestra : Friuli Venezia Giulia al voto, in corso lo spoglio: in testa il centrodestra Friuli Venezia Giulia al voto, in corso lo spoglio: in testa il centrodestra Continua a leggere

Di Maio : «Discorso chiuso con la Lega - accordo con il Pd o si torna al Voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la deLegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la deLegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Di Maio : «Discorso chiuso con la Lega - accordo con il Pd o si torna al Voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la deLegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la deLegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16%. Spoglio in corso : centrodestra davanti al M5s. Il Voto che influenza le trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un elettore su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. In Molise l’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per ...

Elezioni Molise - affluenza al 52%. Spoglio in corso : centrodestra davanti al M5s. Il Voto influenza le trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un molisano su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri. L’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per formare un nuovo ...

Voto di scambio - i Caputo tornano liberi. Riesame accoglie ricorso del dirigente e del candidato della Lega in Sicilia : Per la procura di Termini Imerese chiedevano voti in cambio di posti di lavoro. Di più. Sono accusati anche di attentato ai diritti politici del cittadino per aver fatto credere che nella campagna elettorale per le regionali Siciliane del 2017 il candidato era uno, anche se in realtà era l’altro. Sono i fratelli Salvino e Mario Caputo. Il primo ex deputato regionale Siciliano e commissario straordinario per la provincia di Palermo del ...