Volvo Ocean Race – Team Brunel suona la carica | la vittoria nella Gurney’s Resort regala

Vela – Volvo Ocean Race : velisti pronti per la Leg 9 : La nona tappa della Volvo Ocean Race, da Newport negli USA a Cardiff nel Galles, si presenta come l’ennesimo momento clou per la classifica generale La Leg 9 è l’ultima delle tappe “lunghe”: 3.300 miglia teoriche attraverso l’Oceano Atlantico da Newport, nello stato nordamericano del Rhode Island a Cardiff nel Galles. E’ un’altra delle frazioni classiche, ricche di storia, tradizioni e anche di agonismo, visto che assegnerà doppi punti sul ...

Volvo Ocean Race Ocean Summit : rintracciate micro-plastiche nelle acque più remote del pianeta : I campioni sono stati raccolti in prossimità di Point Nemo, il luogo più distante dalla terraferma del pianeta, dove gli esseri umani più vicini sono gli astronauti della base spaziale I dati sono stati resi noti nell’ambito del Volvo Ocean Race Ocean Summit, dove esperti si sono dati appuntamento per esaminare i problemi e le possibili soluzioni sul team dell’inquinamento da plastica, e che si svolge durante lo stopover di Newport, negli USA. I ...

Perché il velista della Volvo Ocean Race disperso non è stato ancora ritrovato : Nei mari del Sud, team AzkoNovel , James Blake/Volvo Ocean Race, I precedenti La Whitbread, il nome iniziale del giro del mondo in equipaggio a tappe, era iniziata in modo funesto. Nell'edizione 1973/...

Volvo Ocean Race - vento forte : velista cade in mare - le speranze di ritrovarlo sono “in diminuzione” : A causa di condizioni meteo avverse caratterizzate da vento forte, nell’ambito della Volvo Ocean Race, John Fisher (47 anni, del team Sun Hung Kai/Scallywag) è caduto fuori bordo lunedì a circa 1400 miglia nautiche a ovest di Capo Horn. Le speranze l’uomo sono “in diminuzione“, hanno spiegato gli organizzatori sottolineando che Fisher indossava l’equipaggiamento di sopravvivenza appropriato in quel ...

