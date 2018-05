Volley | Nations League 2018 | ecco i convocati dell' Italia per la prima tappa

Volley - l’Italia batte l’Australia nella seconda amichevole. Azzurri vincenti a Catania - ora la Nations League : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-0 (29-27; 25-22; 26-24) nella seconda amichevole di preparazione alla Nations League che scatterà il prossimo weekend in Serbia. Gli Azzurri, dopo la sconfitta di ieri a Reggio Calabria sempre contro gli aussies, si sono ampiamente riscattati e hanno dominato i canguri davanti ai 5000 spettatori del PalaCatania. La nostra Nazionale ha disputato un buon incontro e ha indubbiamente alzato il ... : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-0 (29-27; 25-22; 26-24)amichevole di preparazione allache scatterà il prossimo weekend in Serbia. Gli, dopo la sconfitta di ieri a Reggio Calabria sempre contro gli aussies, si sono ampiamente riscattati e hanno dominato i canguri davanti ai 5000 spettatori del Pala. La nostra Nazionale ha disputato un buon incontro e ha indubbiamente alzato il ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell'Italia per la prima tappa. Tornano Zaytsev e Juantorena - azzurri col sestetto tipo : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018 che si disputerà a Kraljevo (Serbia) dal 25 al 27 maggio. La nostra Nazionale affronterà la Germania di Andrea Giani (argento agli Europei), il Brasile Campione Olimpico e i padroni di casa. Grande ritorno di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena: lo Zar era rimasto fuori lo scorso anno per la nota questione ...

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : prima amichevole per gli azzurri verso la Nations League : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di Volley maschile. Debutto stagionale per la nostra Nazionale che scenderà in campo al PalaCaforio di Reggio Calabria: gli azzurri affronteranno gli aussies in un test importante in vista dell'inizio della Nations League (prossimo weekend in Serbia). Mancheranno Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, oltre a Filippo Lanza e Massimo Colaci. Il CT Chicco Blengini dovrà fare ...

Volleyball Nations League – Ancora un ko per le azzurre : Italia sconfitta dagli USA : Volleyball Nations League: niente da fare per l'Italia, gli Usa vincono 3-0 Nel primo round della Volleyball Nations League è arrivata la terza sconfitta per la nazionale Italiana femminile, 3-0 (25-21, 25-18, 25-21) contro le padrone di casa degli Stati Uniti. Per quasi tutta la gara le ragazze di Davide Mazzanti hanno dovuto subire il gioco delle campionesse mondiali, presentatesi al gran completo. Dopo due set molto complicati, nel terzo le ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-USA 0-3 - le pagelle delle azzurre. Mingardi-Pietrini per la scossa - Nazionale in crisi : Questa notte l'Italia è stata sconfitta dagli USA nella terza partita della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono purtroppo incappate nel terzo ko consecutivo, le Campionesse del Mondo si sono rivelate più forti di fronte al proprio pubblico. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo. OFELIA MALINOV: 5,5. La difesa americana è eccezionale ma purtroppo la sua distribuzione di gioco non è delle migliori, le ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia travolta dagli USA - terza sconfitta consecutiva. Azzurre in difficoltà a Lincoln : terza sconfitta consecutiva per l'Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile, la competizione internazionale che da quest'anno sostituisce il Grand Prix. Le Azzurre sono state battute dagli USA con un netto 3-0 (25-21; 25-18; 25-21) e sono così incappate nel terzo ko in tre giorni: la prima tappa del torneo, svoltasi a Lincoln, si è rivelata amara per le ragazze di Davide Mazzanti, ancora troppo discontinue e in difficoltà ...