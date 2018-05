Violentata a Roma | il racconto choc della vittima | ' Io vomitavo | loro filmavano tutto'

Violentata a Roma : 'Mi stupravano e filmavano - lo avevano già fatto : avevano video di ragazze straniere che imploravano pietà' : Tre uomini la tenevano ferma allungando continuamente le mani e un altro si avventava su di lei come una belva feroce. L'orrore ha superato ogni fantasia, anche la più malata, in una vecchia Panda ...

Donna Violentata vicino a Roma - si cercano quattro persone - : Una 43enne sarebbe stata stuprata nella notte tra il 17 e il 18 maggio nei pressi di Settecamini. Gli uomini l'avrebbero lasciata per strada dopo l'abuso e sono adesso ricercati

Olivia Taylor Luccardi Violentata in un taxi abusivo Roma - rinviato a giudizio l'aggressore : Olivia Taylor Luccardi, attrice americana star di serie Netflix e Sky di successo, è stata violentata da un tassista abusivo di origine siriana durante quella che doveva essere una vacanza a Roma, ma ...

