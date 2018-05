VINCITORE PALMA D' ORO | FESTIVAL DI CANNES 2018 Il ritorno di Jean-Luc Godard | premio

VINCITORE PALMA d'Oro - Festival di Cannes 2018/ Marcello Fonte miglior attore - il miglior film è... : Vincitore Palma d'Oro, Festival di Cannes 2018: Marcello Fonte premiato come migliore attore del concorso. All'italiana Alice Rohrwacher la miglior sceneggiatura ex aequo. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:21:00 GMT)