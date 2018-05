Vince sempre Marc Marquez | motomondiale senza storia Rossi buon 3Â° | cade Dovi

Luka Doncic Vince il premio di MVP dell'Eurolega : è il più giovane di sempre : Nell'annata perfetta di Luka Doncic si aggiunge un altro tassello, un altro record e soprattutto un altro riconoscimento personale. In attesa della finale di Eurolega contro il Fenerbahce, la point ...

Giro d’Italia – Royal Wedding : doppietta britannica sullo Zoncolan : Froome Vince la tappa - Yates è sempre più rosa. Ecco la nuova classifica : Giro d’Italia, Chris Froome vince la sua prima tappa in Italia sul terribile Zoncolan. Vola la maglia rosa Simon Yates che ha superato a pieni voti anche l’ultimo esame Nel giorno del Royal Wedding tra il Principe Harry e la bellissima Meghan Markle, anche il Giro d’Italia celebra la Gran Bretagna con una doppietta storica sull’infernale Zoncolan. Nella salita più dura d’Europa, Chris Froome ha vinto la sua prima ...

Buffon - l’ultimo volo (bianconero) del miglior portiere di sempre : addio Juve - forse all’estero per Vincere la Champions : C’è una parata che riporta il sorriso sulla bocca di tutti gli italiani. Il cronometro segna il minuto 103 della finale del Mondiale 2006, Zidane colpisce di testa un pallone diretto sotto la traversa, ma il guantone del numero uno azzurro smanaccia in calcio d’angolo. Lui stesso, Gianluigi Buffon, l’ha definita la sua parata più grande, più importante. E un gesto del genere, non lo vedremo mai più. Buffon sabato giocherà la sua “ultima ...

L'abitudine di Vincere sempre : la (non) festa della Juve per il settimo scudetto : Ancora una festa, sempre all'Olimpico. Dopo il netto successo sul Milan in finale di Coppa Italia stavolta alla Juventus basta lo 0-0 con la Roma (cui invece manca ancora un punto per blindare il terzo posto in classifica) per conquistare il 34/o scudetto della sua storia, il settimo consecutivo. Per Massimiliano Allegri - al quarto double di fila, un record anche questo - un dolcissimo déjà-vu dopo il campionato vinto nel 2011 ...

Battaglin Vince la quinta tappa a Santa Ninfa - Dennis sempre in rosa : Quattro italiani nei primi dieci all'arrivo. Domani l'attesa salita sull'Etna - Finale incertissimo ed entusiasmante nella quinta tappa del Giro d'Italia 101. A Santa Ninfa vince Enrico Battaglin, ...

Giro d'Italia - Battaglin Vince la quinta tappa davanti a Visconti. Dennis sempre in rosa : Enrico Battaglin dimostra di essere in uno stato di forma stratosferico e dopo il terzo posto di ieri conquistato nella quarta tappa del Giro d'Italia, si porta a casa la vittoria nella quinta tappa ...

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo sempre più conVincente. Una possibile sorpresa azzurra : “È stata una giornata faticosa, la tappa è stata di più di 200 km e l’ultima salita fino al traguardo nella città di CaltaGirone è stata breve ma ripida. Abbiamo passato il giorno in mezzo al gruppo per risparmiare energia per il finale e quando siamo arrivati alla salita ho cercato di essere davanti e mentre Yates ha attaccato sono riuscito ad andare con lui. Ma oggi Wellens è stato il migliore scalatore e ha vinto, essendo però ...

Giro : Wellens Vince a Caltagirone - Dennis sempre in rosa : Il belga Tim Wellens ha vinto la 4/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Catania a CaltaGirone , Catania, , lunga 198 chilometri. L'australiano Rohan Dennis conserva la maglia rosa.

Cesena-Parma 2-1 - rimpianti per la squadra di D’Aversa : corsa alla promozione sempre più avVincente [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse ...

Milan - Gattuso : 'Juve più forte di noi - ma non sempre Vince il migliore. Tra Cutrone e Kalinic...' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , parla a Premium Sport dopo la vittoria sul Verona: 'Il diretto è un amico, spende belle parole perché è un amico. C'è la consapevolezza che giochiamo contro una squadra, che ha mentalità. Oggi buona prestazione, ma ...

Roma - adesso inizia un ciclo Vincente : Di Francesco fantastico - i giovani per puntare sempre più in alto : Si è concluso il ritorno valido per la semifinale di Champions League, successo per 4-2 della Roma contro il Liverpool che però non basta per staccare il pass per la finale. La Roma subito in svantaggio con Manè, poi la reazione e l’autogol di Milner, Wijnaldum sembra chiudere definitivamente i conti, poi la reazione con il gol di Dzeko e la doppietta di Nainggolan, la squadra di Di Francesco recrimina per due rigori non fischiati. Ma la ...

Barcellona - il dominio continua : trionfa nella Liga per la 7ª volta negli ultimi 10 anni - è la squadra più Vincente di sempre : Il Barcellona ha vinto ieri sera la 7ª Liga degli ultimi dieci anni, la 9ª degli ultimi 14 anni. Il dominio dei catalani continua. Nell’ultimo decennio 7 titoli e tre secondi posti, mentre il Real ha vinto il campionato spagnolo soltanto due volte e l’Atletico Madrid una. Il Barcellona, così, è sempre più vicino ai Blancos: 25 scudetti contro 33. E pensare che dieci anni fa il Real era a 31 e il Barcellona a 18! Dopo i tre scudetti ...

Boniek : 'Juventus? In Italia chi Vince dà sempre fastidio' : Poi il calcio è uno sport di contatto ed è interpretato da persone che possono avere un giudizio diverso, il Var non risolve tutti i problemi '. L'ex attaccante però se lo tiene stretto: ' Noi in ...

La Corrida con Conti (sempre più a suo agio) : Vince il torero Angelo Zecchino : [live_placement]La Corrida con Carlo Conti | Anticipazioni 27 aprile 2018 Giro di boa per La Corrida di Carlo Conti che conduce questa sera, venerdì 27 aprile 2018, la terza delle sei puntate previste di questa prima stagione su Rai 1, e come sempre seguiremo anche questo nuovo appuntamento live su TvBlog dalle 21.25.