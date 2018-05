Video Livorno Lecce 3-1 | highlights e gol della partita Supercoppa Serie C

DIRETTA/ Livorno Lecce (risultato finale 3-1) streaming Video e tv : Successo amaranto (Supercoppa Serie C) : DIRETTA Livorno Lecce, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Seconda giornata di Supercoppa Serie C: i labronici hanno perso nettamente a Padova(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:21:00 GMT)

DIRETTA / Padova Livorno (risultato finale 5-1) streaming Video e tv : goleada biancoscudata! : DIRETTA Padova Livorno info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita della Supercoppa di Serie C, prima giornata(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:00:00 GMT)

Calciomercato rovente : Salernitana top - Foggia sul bomber - lotta Lecce - Livorno Video : Il Calciomercato iniziera' ufficialmente a luglio e per la sessione estiva quest'anno c'è un'importante novita': finira' a meta' agosto dovrebbe essere il 18 agosto l'ultimo giorno utile e non più a fine agosto - inizio settembre. Forse proprio per ovviare al problema di avere meno giorni a disposizione nel mercato, i direttori sportivi di varie societa' di Serie B e i manager dei calciatori sono gia' al lavoro [Video]. I cellulari sono ...

Serie B : Lecce - Livorno e Padova - tra le neopromosse chi sta meglio? Video : Livorno, Lecce e Padova sono le squadre che hanno vinto la Serie C nei rispettivi gironi e sono promosse di diritto in Serie B. La promozione è stata festeggiata in tutte e tre le citta' con grande soddisfazione, soprattutto a Lecce dove per il match decisivo contro la Paganese erano presenti 23 mila persone allo stadio e in citta' è esplosa una vera e propria festa giallorossa. Una particolarita' accomuna il destino delle tre squadre. Sara' un ...

Calciomercato Serie B - il Livorno agguerrito - doppia sfida al Lecce Video : Partono forte le due neopromosse in Serie B, Lecce e Livorno. Non si parla di campionato anzi, quello di Serie C che le ha viste protagoniste, si è appena concluso, ma di Calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato soprattutto dei movimenti in casa Lecce [Video]: quasi fatta per l'arrivo di Chiricò ma la sensazione è che sara' girato altrove, i giallorossi avrebbero messo nel mirino alcuni calciatori d'esperienza. Si tratta di nomi di alto ...

Promosse in Serie B Livorno - Padova e Lecce : ma i salentini hanno un vantaggio Video : Livorno, Lecce e Padova sono le squadre he hanno ottenuto la promozione diretta dalla Serie C alla Serie B [Video]. La festa è esplosa in tutte e tre le citta', con feste in piazza e bagni di folla per le tre squadre che hanno potuto superare le concorrenze grazie alla costanza nel corso del campionato. Rispettivamente, il Livorno è riuscito a spuntarla in una bagarre tutta toscana contro Robur Siena e Pisa, il Lecce ha battuto la concorrenze ...