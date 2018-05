VIDEO Kornfeil | il ceco salta con la moto sopra Bastianini | caduto Salvataggio

oasport

: Ma cosa ha fatto @JakubKornfeil84????? ???? #SuLeMans - SkySportMotoGP : Ma cosa ha fatto @JakubKornfeil84????? ???? #SuLeMans - OA_Sport : #FrenchGP #Moto3 La prodezza di Kornfeil che si salva miracolosamente dalla caduta, scavalcando sopra Bastianini sc… - zazoomnews : Moto3 – Un incidente che sa di miracolo: lo spettacolare impatto tra Kornfeil e Bastianini [VIDEO] - #Moto3… -

(Di domenica 20 maggio 2018) In una corsa pazza, come quella del GP di Francia della classe3, sono tanti gli episodi che si sono susseguiti. Tra cadute e tagli di curve, con annesse penalizzazioni, riuscire a dare un ordine è complicato. Resta negli occhi l’autentica prodezza del pilotadella KTM Jakubche, alle spalle di Eneanel penultimo giro, è riuscito a salvarsi miracolosamente, vista la scivolata proprio del centauro italiano davanti a sé, all’ingresso della curva 4. Un gesto che ha ricordato quasi ilcross che merita tutta l’attenzione del caso.JAKUB– GP FRANCIA 2018 –3 CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULMONDIALE giandomenico.tiseo@oasport.it. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...