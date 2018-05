Video Gol Sassuolo-Roma 0-1 | Highlights e Tabellino Serie A 20-05-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 20 maggio 2018) Risultato Finale0-1: Cronaca eGol Manolas 38° GiornataA 20 Maggio. Finisce 0-1, valevole per la 38esima giornata diA. La stagione si conclude con il prevedibile risultato di vittoria dei giallorossi, a caccia del terzo posto in classifica. Nel primo tempo ilimpatta ancora una volta che nonostante non possa ambire a nulla, il suo campionato non è ancora finito. Gli uomini di Iachini fanno molta fatica contro i giallorossi, ai quali comunque non danno vita facile. Sempre in competizione su ogni pallone, chiudono bene gli spazi alla squadra di Di Francesco, che tenta in più occasioni la via del gol che gli garantirebbe il terzo posto in classifica. Sul finire dei primi 45 minuti però, una percussione di Manolas che si conclude con un tiro addosso a Pegolo sblocca le marcature, e lapassa in vantaggio. Il secondo ...