Il Venezuela tra poche ore al voto - Maduro verso la rielezione : L'erede politico di Hugo Chavez ha presieduto in questi anni su una vera a propria implosione dell'economia del Paese, che si trova oggi a lottare contro un tasso d'inflazione annuo di circa il 14.

Venezuela : Fmi - contrazione del 15 per cento nel 2018 - quinto anno di crisi : Caracas, 12 mag 00:25 - , Agenzia Nova, - La situazione economica del Venezuela sta peggiorando e l'economia si contrae drasticamente per il quinto anno consecutivo. Per il 2018 è... , Brb,

Venezuela - il giallo del “quasi default” di Caracas tra crisi economica e denari congelati dagli Usa : Per il debito Venezuelano sembra avvicinarsi l’ora della verità. Travolto da una drammatica crisi economica il Paese sudamericano vive da mesi nel limbo finanziario di un “quasi default”. I pagamenti delle cedole sono sospesi da novembre, l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha dichiarato un default tecnico che però non configura ancora un fallimento generalizzato. In assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale, non si capisce infatti se i ...

Venezuela - Nazionale giovanile sbarca in Italia e incontra il calcio italiano : calcio Italiano contro resto del Mondo oppure il contrario. Fate un po’ voi. Nell’era della globalizzazione, non mancano gli interessanti appuntamenti ed incroci tra il nostro stivale e i diversi modi di intendere il calcio. Tutto cominciò tanti anni fa; gli Stati Uniti, dopo l’umiliante e prematura uscita di scena della loro Nazionale ad Italia ‘90, in vista dei Campionati del Mondo 1994 che si sarebbero svolti proprio nel Grande Continente, ...