Venezuela | Papa Francesco chiede a Maduro di non fare ricorso alla violenza

Papa : “Siria - porre fine allo sterminio”. Messaggio pasquale rivolto a Venezuela - Medio Oriente - Africa - Ucraina e Corea : “La luce di Cristo risorto illumini le coscienze di tutti i responsabili politici e militari, affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso”. La richiesta del Papa per “l’amata e martoriata Siria” è il cuore del tradizionale Messaggio pasquale che precede la benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro, dove erano presenti oltre 80mila persone. “La popolazione siriana è stremata da una ...