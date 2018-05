Venezuela | le elezioni farsa per fare vincere Maduro L’opposizione | “Chi vota per lui

ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 maggio 2018) Unaper l’opposizione, uno strumento per continuare la rivoluzione bolivariana aperta da Hugo Chavez: domenica 20 maggio insiper le presidenziali, dove Nicolascercherà di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. Senza dubbio il clima questa volta è incandescente. Il paese arriva provato dalla più grave crisi economico e sociale della sua storia recente, da un’inflazione galoppante e la mancanza di cibo e medicinali, che scarseggiano sui banchi dei supermercati e delle farmacie, e l’opposizione ha deciso di non presentare alcun candidato, perché mancano le garanzie minime di giustizia e trasparenza. Un giudizio condiviso da Unione europea, Stati Uniti, Canada e 14 paesi latinoamericani, tra cui Colombia e Argentina. Ad affrontare, in una contesa che sembra dall’esito scontato, non ci saranno leader ...