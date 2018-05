: #News #Varese,travolto da auto fuori discoteca - CybFeed : #News #Varese,travolto da auto fuori discoteca - NotizieIN : Varese,travolto da auto fuori discoteca - TelevideoRai101 : Varese,travolto da auto fuori discoteca -

Un trentenne è morto in ospedale, dopo essere stato trovato in fin di vita in strada, poco lontano da unaa Vergiate (), intorno alle 4 della notte scorsa. A quanto emerso fino ad ora il giovane potrebbe essere statoda unmobilista, poi fuggito. A tentare di aiutarlo chiamando il 112sono stati alcuni giovani appena usciti dalla. Sono intervenute ambulanze e carabinieri. Trasportato in condizioni disperate all'ospedale Circolo di.(Di domenica 20 maggio 2018)