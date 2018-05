Varese | morto 30enne fuori da una discoteca Vergiate | ultime notizie | forse travolto da

Varese Ligure - saluta amici al bar poi si schianta in auto : morto 39enne/ Fuori strada dopo malore : Varese Ligure, saluta gli amici al bar poi si schianta in auto: morto 39enne alla guida della sua vettura dopo possibile malore. Non è escluso un infarto, sarà l'autopsia a chiarire.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:47:00 GMT)