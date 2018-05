Varese | 30enne travolto a bordo strada | morto in ospedale

Varese - morto 30enne fuori da una discoteca/ Vergiate - ultime notizie : forse travolto da pirata della strada : Varese , morto un 30enne forse investito fuori da discoteca "Picasso" a Vergiate : ultime notizie , giallo sulle cause della morte. Si cercano testimoni del presunto incidente(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 12:58:00 GMT)

Varese : nasconde 1 - 5 chili di marijuana in garage - arrestato 30enne : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Un uomo di 30 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dalla polizia a Busto Arsizio, in provincia di Varese, per detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia ha sorpreso l'uomo, un commerciante ambulante, mentre incontrava due clienti e lo hanno trovato in pos