Vampyr entra in fase Gold

eurogamer

: Vampyr, elenco trofei disponibile - GamerNewsit : Vampyr, elenco trofei disponibile - spaziogames : Ci siamo! Quanto lo aspettate? -

(Di domenica 20 maggio 2018) Gli sviluppatori di Life is Strange e Remember Me hanno annunciato che il loro prossimo progettoè finalmenteto in, riporta VG247.La notizia, che renderà felici tutti gli appassionati degli action-RPG, è stata pubblicata tramite il profilo Twitter ufficiale del progetto.Questo significa che il gioco ha terminato il processo di sviluppo e che è pronto per essere masterizzato e distribuito. Read more…