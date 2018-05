Valle d' Aosta | Elezioni Regionali 2018 Ultime notizie verso i risultati | chi sarà il

Spoglio centralizzato del voto in Valle d'Aosta. Prova generale per l'Italia? : La questione riguardava l'insieme del meccanismo, cioè il leader e le cordate che avrebbero prodotto la classe dirigente politica seduta in Consiglio regionale. Le tre preferenze davano modo a ...

SICUT DIXIT ELETTORALE : Il presidente Viérin'Traghettare la Valle d'Aosta verso un nuovo modello' : E sul fronte dello sviluppo? "Per l'economia ricordo la nuova iniziativa messa in campo nelle ultime settimane per finanziare le aziende per il tramite di Finaosta e gli sconti autostradali che ...

Tour Trail - manca poco più di una settimana all’attesa tappa in programma in Valle d’Aosta : Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou mancano otto giorni alla seconda tappa del Tour Trail della Valle d’Aosta. Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou. I due percorsi, che non raggiungono quote elevate, sono stati confermati; grazie all’enorme sforzo dello staff tecnico tutti i tratti ...

Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2018 - come si vota/ Ultime notizie : scheda elettorale - liste e 35 consiglieri : Elezioni Regionali Valle d'Aosta 2018, come si vota il 20 maggio: quando si vota e le operazioni principali. scheda elettorale, liste, i 35 consiglieri e l'elezione del presidente(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 07:08:00 GMT)

Valle d'Aosta culla giallo-verde Verso la prima alleanza regionale Lega boom - tremano Pd-FI. M5S... : Elezioni Valle d'Aosta. Domenica 20 maggio si tengono le elezioni in Valle d'Aosta e, anche se è la Regione più piccola d'Italia, potrebbero arrivare segnali molto importanti in vista della nascita del governo giallo-verde. Siccome la legge elettorale non prevede il premio di maggioranza... Segui su affaritaliani.it

Domenica si vota in Valle d’Aosta : Movimento 5 Stelle, centrodestra e centrosinistra sono tutti piuttosto vicini ed è molto probabile che il risultato sarà un governo di coalizione (ma tra chi?) The post Domenica si vota in Valle d’Aosta appeared first on Il Post.

Valle d’Aosta - inchiesta sul casinò di Saint Vincent : ex presidente Rollandin accusato di concorso in truffa aggravata : Pochi giorni fa era stato accusato di associazione a delinquere – oltre che di concorso in corruzione, turbativa d’asta e peculato – nell’ambito di un’inchiesta su alcune partecipate regionali. Ora l’ex governatore della Valle d’Aosta Augusto Rollandin è finito anche al centro di un’altra indagine, quella sui finanziamenti pubblici a favore del casinò di Saint Vincent. Insieme a lui, sono ...

Valle d'Aosta - anziano 90enne trovato morto in capanno andato in fiamme : L'anziano è stato trovato morto all'interno di un capanno per attrezzi agricoli andato a fuoco in località Frayè. Ancora da definire la dinamica dell'evento.Continua a leggere

M5s - il capolista in Valle d'Aosta Luciano Mossa : 'L'onestà non interessa - meglio l'autonomia' : A furia di urlare 'onestà onestà', anche i vertici del Movimento Cinque Stelle si sono rotti le scatole e hanno deciso di cambiare linea. Il primo passo del nuovo corso è già evidente in Valle d'Aosta,...

Corruzione in Valle d’Aosta - ex presidente Rollandin accusato anche di associazione per delinquere : A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro di Corruzione in Valle d’Aosta che vede indagato anche l’ex presidente Augusto Rollandin. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso in Corruzione e in turbativa d’asta e di peculato. A Rollandin ...

Ciclismo : Il Giro d'Italia torna in Valle d'Aosta : Ieri, il Governo regionale ha approvato la sottoscrizione della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Società RCS Sport S.p.a. relativa all'organizzazione dell'arrivo della 20° tappa ...