Valle d’Aosta | Elezioni Regionali 2018 Affluenza | ultime notizie e risultati | alle ore

Voto in corso in Valle d’Aosta per il rinnovo del Consiglio regionale : Un altro importante test elettorale è in corso oggi. Le urne sono aperte in Valle d’Aosta per il rinnovo del

ELEZIONI Valle d’Aosta - REGIONALI 2018/ Risultati e ultime notizie : autonomisti contro Lega-M5s? : VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: urne aperte per il rinnovo del Consiglio, domani i Risultati. Le ultime notizie: i movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:25:00 GMT)

Tour Trail - manca poco più di una settimana all’attesa tappa in programma in Valle d’Aosta : Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou mancano otto giorni alla seconda tappa del Tour Trail della Valle d’Aosta. Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou. I due percorsi, che non raggiungono quote elevate, sono stati confermati; grazie all’enorme sforzo dello staff tecnico tutti i tratti ...

Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2018 - come si vota/ Ultime notizie : scheda elettorale - liste e 35 consiglieri : Elezioni Regionali Valle d'Aosta 2018, come si vota il 20 maggio: quando si vota e le operazioni principali. scheda elettorale, liste, i 35 consiglieri e l'elezione del presidente(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 07:08:00 GMT)

Domenica si vota in Valle d’Aosta : Movimento 5 Stelle, centrodestra e centrosinistra sono tutti piuttosto vicini ed è molto probabile che il risultato sarà un governo di coalizione (ma tra chi?) The post Domenica si vota in Valle d’Aosta appeared first on Il Post.

Valle d’Aosta - inchiesta sul casinò di Saint Vincent : ex presidente Rollandin accusato di concorso in truffa aggravata : Pochi giorni fa era stato accusato di associazione a delinquere – oltre che di concorso in corruzione, turbativa d’asta e peculato – nell’ambito di un’inchiesta su alcune partecipate regionali. Ora l’ex governatore della Valle d’Aosta Augusto Rollandin è finito anche al centro di un’altra indagine, quella sui finanziamenti pubblici a favore del casinò di Saint Vincent. Insieme a lui, sono ...

Valle d'Aosta, anziano trovato morto in capanno andato in fiamme

Corruzione in Valle d’Aosta - ex presidente Rollandin accusato anche di associazione per delinquere : A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro di Corruzione in Valle d’Aosta che vede indagato anche l’ex presidente Augusto Rollandin. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso in Corruzione e in turbativa d’asta e di peculato. A Rollandin ...

Prosegue la chiusura del tratto della SS26 a Verrès, all'altezza del bivio per Champdepraz, dove ieri si è staccata una frana a causa delle piogge intense. Il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha dichiarato all'ANSA che è in attesa dell'esito "di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura".

In Valle d'Aosta, un corpo all'apparenza senza vita è stato avvistato nella zona sotto la Ludwighshoe, a quota 4.200 metri, Montagna del gruppo del Monte Rosa. Si tratta di una escursionista con le ciaspole. Il soccorso alpino regionale ha reso noto che il corpo sarà recuperato non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

Termina la chiusura parziale disposta nei giorni scorsi per pericolo Valanghe: a partire dalle 11 ha riaperto senza limitazioni la SR23 della Valsavarenche fino alla località di Pont.

rimane chiusa la strada regionale per la Val di Rhemes su cui ieri sera è caduta una valanga. Nessuna auto è stata coinvolta. Sono in corso le operazioni di sgombero. I tempi di riapertura saranno decisi dal sindaco dopo le valutazioni della commissione Valanghe.

Salute : in Valle d’Aosta non calano i fumatori e aumentano gli obesi : In Valle d’Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento quella delle persone con problemi di obesita’. Lo rivela il 15/o Rapporto OsservaSalute realizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane. La quota di fumatori a partire da 14 anni e’ pari al 19,8% (uguale al valore nazionale) ma considerando il periodo 2007-2016 si osserva un trend in lieve aumento (+0,5%) con valori ...