Usa | il padre dei supereroi Marvel fa causa ai suoi soci

Sparatoria Texas - studente-killer ha Usato armi del padre : Sparatoria Texas, studente-killer ha usato armi del padre Sparatoria Texas, studente-killer ha usato armi del padre Continua a leggere L'articolo Sparatoria Texas, studente-killer ha usato armi del padre proviene da NewsGo.

Texas - killer ha Usato armi del padre : 22.06 Dimitrios Pagourtzis,lo studente 17enne arrestato per la strage nel liceo di Santa Fe,Texas, ha usato un fucile e un revolver calibro 38 che appartenevano al padre. Li aveva nascosti sotto una lunga giacca. Lo ha reso noto il governatore del Texas Greg Abbott. Il killer aveva pianificato di suicidarsi dopo la strage. In casa e nella sua auto trovato dell'esplosivo. Recentemente aveva postato su Facebook la foto di una maglietta con la ...

Padre lascia la figlia di un anno chiUsa in macchina - morta vicino a Pisa : Roma, 18 mag. , askanews, Una bimba di un anno è morta oggi, in provincia di Pisa, dopo che il Padre l'aveva lasciata chiusa in auto nel parcheggio della fabbrica di gomme d'auto dove lavora. Secondo ...

Roberta RagUsa - la cugina in tv : 'Il figlio maggiore non crede alla colpevolezza del padre' : Antonio Logli è stato ieri condannato in appello a vent'anni per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa , scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dal sua ...

Treviso - bimba cade da terrazzo/ Madre psicolabile in carcere per tentato omicidio : il padre non è accUsato : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 anni vola giù dal terrazzo del secondo piano: ultime notizie, arrestata la Madre sospettata e accusata di tentato omicidio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:42:00 GMT)

Chiesto il processo per il padre e la madre di Renzi : accUsati di emettere fatture false : La procura di Firenze ha Chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Sono accusati di aver emesso fatture false, per prestazioni che non sarebbero mai avvenute. Chiesto il processo anche per Luigi Dagostino, imprenditore pugliese.Continua a leggere

Antonio Logli verso la sentenza/ "Roberta RagUsa non so dove sia" - prende le distanze dal padre (Pomeriggio 5) : Antonio Logli verso la sentenza d'Appello sull'omicidio della moglie Roberta Ragusa: smentisce il padre Valdemaro prendendo le distanze e ribadendo la sua innocenza.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:32:00 GMT)

Rossano Rubicondi - il padre rivela : «Da 3 anni non sento mio figlio - ci ha accUsato di esserci intromessi nella storia con Ivana» : A Sabato Italiano, ospite in studio di Eleonora Daniele, parla Claudio Rubicondi, il padre di Rossano. L'ex concorrente de L'Isola dei famosi è diventato noto dopo il reality a cui a...