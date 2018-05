: Wsj: Fallito il tentativo di #Trump , la #Cina non ha accettato di tagliare 200 miliardi di dollari di deficit Usa… - RaiNews : Wsj: Fallito il tentativo di #Trump , la #Cina non ha accettato di tagliare 200 miliardi di dollari di deficit Usa… - infocamere : Via @LaStampa L'intelligenza artificiale scatena #USA #Cina ed #Europa per la #leadership mondiale @StefaniaBandini… - TelevideoRai101 : Usa e Cina rinunciano a guerra dei dazi -

e Stati Uniti hanno deciso di evitare lacommerciale e l'aumento dei diritti di dogana rispettivi. E' quanto ha dichiarato il vice-primo ministro cinese, Liu He, che ha guidato la delegazione cinese nei negoziati di Washington con il segretario Usa al Tesoro, Steven Mnuchin. In un comunicato congiunto, Washington e Pechino avevano fatto sapere di essersi accordati per mettere in campo misure volte a ridurre in modo significativo il deficit degli States negli scambi commerciali con la.(Di domenica 20 maggio 2018)