Unione monetaria europea | quali i difetti e quali le possibili vie di uscita

(Di domenica 20 maggio 2018) di Nicola Acocella Nell’(Ume) le istituzioni e le politiche intraprese hanno tollerato o alimentato asimmetrie in parte preesistenti, che hanno generato a loro volta squilibri macroeconomici. Indichiamo prima le istituzioni e le politiche europee e poi le asimmetrie. Segue qualche riflessione sullevie di. Idelle istituzioni dell’L’Ume, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, è caratterizzata da una politicaunica, con la quale la Banca Centrale(Bce) stabilisce un unico tasso di interesse nominale valido in tutti i Paesi membri. La Bce è un’istituzione indipendente dal potere politico e conservatrice, avente per obiettivo un tasso di inflazione inferiore – ma vicino – al 2%. Soltanto in via subordinata, quando questo obiettivo predominante sia soddisfatto, la Banca può perseguire altri ...