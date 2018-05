Under 17 | finale Europeo | Italia-Olanda 3-6 ai rigori

Diretta / Italia Olanda Under 17 (risultato finale 3-6 dcr) : azzurri ko ai rigori - orange campioni d'Europa : Diretta Italia Olanda Under 17: risultato finale 3-6 dopo i calci di rigore. Purtroppo gli azzurrini escono sconfitti nella finale degli Europei e si devono accontentare del secondo posto(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:59:00 GMT)

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Under17 in DIRETTA : 0-0. Gli azzurrini a caccia di un trionfo storico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio. All’United Stadium di Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia di un trionfo storico, visto che la nostra Nazionale non ha mai vinto questo trofeo fino ad ora. I ragazzi di Carmine Nunziata dopo aver eliminato ai quarti la Svezia (1-0) e in semiFinale il Belgio (2-1), si giocheranno il titolo con l’Olanda, che ha superato ai calci di ...

Oggi la Nazionale italiana gioca la finale dell’Europeo Under-17 : Questa sera a Rotherham, in Inghilterra, l'Italia può vincere il titolo europeo di categoria nella finale contro l'Olanda The post Oggi la Nazionale italiana gioca la finale dell’Europeo Under-17 appeared first on Il Post.

Italia-Olanda - Finale Europei Under17 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Domenica 20 maggio si giocherà Italia-Olanda, Finale degli Europei U17 2018 di calcio. A Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia dell’impresa con l’obiettivo di portare a casa un trofeo mai vinto nella storia. La nostra Nazionale, capace di eliminare Svezia e Belgio, se la dovrà vedere con gli oranjes che sono riusciti a sconfiggere l’Irlanda ai rigori e i padroni di casa in semiFinale, sempre dal dischetto. I ...

Uva : “Under 17 in finale è motivo di orgoglio per Italia” : “L’Under 17, come le altre 19 nazionali italiane, va sostenuta nella programmazione e negli investimenti che si fanno negli staff, nella preparazione ed in tutte queste attività, non solo nella finale. La finale di domani, così come il secondo posto dell’Under 19 due anni fa nell’Europeo, come il terzo posto nel Mondiale Under 20, sono frutto di programmazione del lavoro della Figc ma anche di tutte le persone che con noi ...

L'Italia Under 17 batte il Belgio 2-1 e va in finale all'Europeo : Roma, 17 mag. , askanews, Cinque anni dopo la finale dell'Europeo persa ai rigori con la Russia, la Nazionale Under 17 supera 2-1 il Belgio e conquista la seconda finale della sua storia. Domenica a ...

Europeo Under 17 - azzurrini sfideranno in semifinale il Belgio : Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia nella semifinale del Campionato Europeo Under 17 in programma giovedì (ore 13 locali, 14 italiane) a Rotherham. I Diavoletti Rossi hanno battuto 2-1 in rimonta nei quarti di finale i Campioni d’Europa in carica della Spagna e giovedì avranno così l’occasione di riscattare la sconfitta casalinga di un anno fa, quando un gol nel finale di Caligara regalò agli azzurrini il successo ...