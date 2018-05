Una Vita | trame Spagna | la partenza dei Palacios | la malattia di Arturo

GESSICA NOTARO CON STEFANO ORADEI/ "Vincere per dare Una svolta alla mia vita" (Ballando con le stelle) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI in finale a Ballando con le stelle: un "quasi" lieto fine per la Miss sfregiata con l'acido. "Una rumba non proprio perfetta".(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 23:01:00 GMT)

Monica Bellucci si confessa : «Nella vita ho avuto fortUna. Weinstein? Le donne devono essere indipendenti» : Monica Bellucci intervistata in esclusiva a Verissimo . L'attrice si racconta a Silvia Toffanin parlando della sua carriera e della sua gavetta molto lunga per diventare attrice, ammettendo di aver ...

Una Vita - anticipazioni : Cayetana confessa i peccati passati - poi commissiona l’omicidio di Suor Ascension : Una Vita Cayetana è pronta a colpire ancora: nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana su Canale 5, la cattiva per eccellenza di Acacias 38 sembrerà sul punto di redimersi, per poi mostrarsi più sanguinaria che mai. La donna, ottenuto l’indulto, tornerà per confessare alla Polizia tutte le sue malefatte, dicendo a Teresa di aver finalmente ritrovato il senno. Ma in realtà continuerà a portare avanti i suoi piani e, come ...

In strada per 800 euro al mese : la vita del rider che ha perso Una gamba per l’ultima consegna : Finisce qui la corsa di Massimiliano. Nel reparto di Rianimazione del Policlinico dove si trova in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita, il giovane rider di un ristorante al quale hanno amputato una gamba mentre stava facendo una consegna. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio alle 15 tra via Montegani e piazzale Abbiategrasso. Il rag...

Festival di Cannes 2018/ L’albero degli zoccoli - Una Palma d’oro alla concezione sacra della vita : Oggi si chiude il Festival di Cannes 2018. La Palma d’oro, quarant’anni fa, venne assegnata al film di Ermanno Olmi, regista recentemente scomparso. MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:11:00 GMT)The Man Who Killed Don Quixote/ Il film di Terry Gilliam pronto a diventare realtà a Cannes, di L. LocatelliERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

Carenza di Vitamina D - come evitarla? I consigli degli esperti per Una corretta assunzione : “Paradossalmente in Italia c’è una delle più alte prevalenze in Europa di Carenza di Vitamina D: questo perché nel nostro Paese non c’è la cultura della prevenzione e, come invece avviene persino in Scandinavia, fin da bambini non si viene spinti a stare all’aria aperta e a esporsi al sole per una corretta produzione di questa sostanza. Tanto che oggi le raccomandazioni sono di ‘cercare i raggi’ per almeno 20 ...

Monica Bellucci : "Amare è il sale della vita. Le mie figlie? Vorrei avessero Una passione - anche quella di fare il pane" : "Dagli uomini ho imparato molto e mi hanno dato tanto. Bisogna sempre avere il coraggio di aprirsi perché, soltanto attraverso le storie d'amore, scopriamo tanto di noi stessi". Così Monica Bellucci parla a Verissimo dopo la rottura con il francese Vincent Cassel. "Oggi sono felice. Amare è il sale della vita", racconta l'attrice a Silvia Toffanin, in esclusiva nella puntata del programma di Canale 5 di sabato 19 ...

Una Vita anticipazioni : MAURO e FELIPE sospettano di CAYETANA ed ELENA : Nelle prossime settimane, a Una Vita, Teresa Sierra (Alejandra Meco) cadrà nel vortice della disperazione più profonda poiché crederà che il suo amato MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) sia morto. Come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post, tutto avrà inizio quando CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) deciderà di liberarsi del poliziotto, subentrato ad Ignacio Del Valle (Victor Huerta) nel ruolo di commissario di ...

Una Vita - anticipazioni puntata di lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018 : anticipazioni puntata 454 di Una VITA di lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018: Liberto dice a Rosina che l’uomo amato da Elvira è Simon ed è per tale motivo che non è possibile dire la verità ad Arturo ed eVITAre il duello. I due informano Susana e così quest’ultima tenta di intercedere per il nipote presso il colonnello Valverde, che però la caccia… Huertas intende allontanarsi da Felipe, non resistendo più a stargli ...

'In 129 anni non sono mai stata felice. La longevità? Una punizione divina' : Koku Istambulova sarebbe nata il 1° giugno 1889. 'Ci sono persone che fanno di tutto per stare in forma e vivere bene. Io non ho fatto nulla'

Alvaro Vitali : «Vivo con Una pensione di 1000 euro - ma i vecchi amici mi hanno rinnegato» : Chi non ricorda Alvaro Vitali e il suo personaggio più famoso, Pierino , che lo ha reso memorabile con la sua serie di film? Oggi l'attore è lontano dai riflettori cinematografici e, in una recente ...

La donna più vecchia del mondo : "In 129 anni - mai stata felice. La longevità? Una punizione divina" : Vive in Cecenia, e stando ai documenti russi, il prossimo 1 giugno festeggerà il suo 129esimo compleanno. È Koku Istambulova, la donna più vecchia del mondo, che in un'intervista riportata dal Daily Mail non è però sembrata felice di questo record:"Avrei voluto morire da giovane, non ho vissuto un solo giorno felice. La vita per me è una punizione divina"Sul suo passaporto, alla voce data di nascita, ...