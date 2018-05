Una domenica di sport | spettacoli e solidarietà in provincia di Savona

(Di domenica 20 maggio 2018) Alassio:20 maggio 2018 con partenza alle ore 9.15 dal Muretto di Alassio si terrà la gara podistica non competitiva di 7 km in un percorso cittadino e panoramico. La gara è aperta a tutti, ...

Piano City Milano - Una domenica tra classico e moderno - glamour e sociale - impegnato e giocoso. Chiude Capossela : Piano City Milano si apre all'alba anche domenica 18 maggio. L'appuntamento è alle 5 all'Idroscalo, con le melodie dell'ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Tornando in città, alle 10.30 alla Triennale di Milano la produzione pianistica di Ligeti verrà eseguita dai giovani Pianisti Call for Young Performers, masterclass di Maria Grazia Bellocchio. In Fondazione Prada, invece, è in ...

Domenica Alba in Bici : "Perché la mobilità sostenibile è Una necessità di tutti" : Sesta edizione per Alba in Bici: l'ormai consolidata giornata di appuntamenti gratuiti dedicati alla mobilità sostenibile, alla qualità della vita e allo sport torna ad Alba , Cuneo, Domenica 20 ...

Guida alla salvezza - Una domenica da brividi : Il campionato quest'anno ha visto la quota salvezza finalmente alzarsi, e le squadre in lotta per non retrocedere sono apparse leggermente più competitive, se non altro più tecniche, rispetto alle ...

Narcisi - birra e tanta cultura : Leopoli invita a un'estate di festival in salsa ucraina. E in Italia Una domenica al Maso : Leopoli, città-tesoro in Ucraina, forse a molti Italiani non fa "brillare" nulla in mente. Eppure, questa destinazione bellissima, capitale della regione ucraina Galicia e raggiungibile con poche ore di volo dall'Italia, è un vero museo a cielo aperto che merita la visita. Anzi più visite, per quello che offre tutto l'anno. Soprattutto con l'arrivo dell'estate.Il suo centro storico è stato nominato patrimonio mondiale ...

Annalisa Minetti/ Una seconda figlia e la possibilità di tornare a vedere? (Domenica Live) : Annalisa Minetti a Domenica Live con la figlia Elena e il compagno Michele: La sua bambina potrà ridonarle la vista grazie alle cellule staminali? La nuova speranza.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:34:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Aida Nizar a Domenica Live : "Sono Una vincitrice! Sono più carica di prima! Il pubblico mi ha protetto dalla cattiveria" : Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 15, Aida Nizar è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live e lo show è stato, ovviamente, assicurato. L'esuberante star dei reality show proveniente dalla Spagna è tornata nello studio del programma Domenicale di Canale 5 più carica che mai:prosegui la letturaGrande Fratello 15, Aida Nizar a Domenica Live: "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il ...