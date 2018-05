Una bufala i tre milioni di euro in eredità a Berlusconi | ecco tutti gli indizi che

Questo governo è Una bufala : Che quello incombente sia un governo osceno, extra e anticostituzionale nelle premesse, carico inoltre di ideuzze penose suscettibili di farci arrivare addosso una valanga economico-finanziaria punitiva, all’insegna di “dàgli al giullare italiano”, non si discute. Ma prima di organizzare adunate oce

Avis : gira un appello a donare per un bimbo leucemico - è Una bufala : Una “catena di Sant’Antonio” chiede di donare il sangue per un presunto bambino malato di leucemia: attenzione, perché si tratta di una bufala, segnala l’Avis nazionale sul suo profilo Facebook, invitando a non seguire l’appello. “Trovato nella nostra posta stamani mattina “giralo per favore bimbo di 17 mesi necessita di sangue gruppo B positivo per leucemia fulminante. Fai girare la mail, e’ ...

Ezio Greggio fotografa il mostro di Loch Ness : è Una bufala? : È lui o non è lui? In questo caso (auto)rispondersi «Certo che è lui!» non è così facile ma comunque Ezio Greggio ci prova per portare qualche...

M5s-Lega - il contratto di governo sarà Una bufala : di Felice Lucia Da ingegnere sono abituato a seguire i numeri e la legge di Murphy: “Se qualcosa può andar male, andrà male”. Già i primi dati delle intenzioni di voto evidenziano che quest’accordo sta avvantaggiando Matteo Salvini, che ha avuto un incremento di consensi. In ultimo, non aiuta la notizia che Berlusconi è stato riabilitato e il Pd di Matteo Renzi è scomparso dalle cronache dei giornali. Ma all’orizzonte si ...

Ezio Greggio fotografa il mostro di Loch Ness : è Una bufala? : È lui o non è lui? In questo caso (auto)rispondersi «Certo che è lui!» non è così facile ma comunque Ezio Greggio ci prova per portare qualche...

Ezio Greggio fotografa il mostro di Loch Ness : è Una bufala? : È lui o non è lui? In questo caso (auto)rispondersi «Certo che è lui!» non è così facile ma comunque Ezio Greggio ci prova per portare qualche...

Ezio Greggio fotografa il mostro di Loch Ness : è Una bufala? : È lui o non è lui? In questo caso (auto)rispondersi «Certo che è lui!» non è così facile ma comunque Ezio Greggio ci prova per portare qualche...

Facebook e WhatsApp a pagamento? La prima è vera la seconda Una bufala con Truffa : Facebook diventerà a pagamento, ma solo per offrire funzioni aggiuntive e al momento WhatsApp non è previsto un piano di abbonamento a pagamento anche per i privati. State attenti ai messaggi Truffa Facebook e WhatsApp diventeranno a pagamento? Tra truffe e notizie vere Da tempo si rumoreggia di Facebook e WhatsApp a pagamento e tra […]

Fake news alimentari - come si capisce se la dieta è Una bufala? : Promette risultati miracolosi? La posso seguire tutta la vita? Mi costa qualcosa dal punto di vista economico? Tre domande fondamentali. A seconda delle risposte si capisce se la dieta è valida e sana oppure no. La check list è quella fornita dal Silvana Hrelia, docente di Biochimica alla Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell’Università di Bologna ed esperta di nutrizione, presente anche in uno degli appuntamenti del bolognese ...

Regala caramelle ai bambini : muore linciata dalla folla dopo Una bufala diffusa in rete : Una donna di 65 anni è stata linciata dalla folla nell'India meridionale perché sospettata di essere una trafficante di bambini. Il crimine, ha riferito la polizia annunciando l'arresto di 23 persone, ha avuto...

Nadia Toffa : «Non torno più a Le Iene» - ma è Una bufala. Ecco la verità - come sta la conduttrice : Nadia Toffa continua la sua battaglia . La iena 38enne lotta contro un tumore e prosegue anche la forte preoccupazione dei fan che non fanno altro che chiedersi come sta Nadia Toffa dopo la mancata ...

'Una bufala ci seppellirà' - medici Fnomceo contro le fake news : Roma, 10 mag. , askanews, 'Non mi hanno vaccinato per paura dell'autismo', 'Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso', 'Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio'. Sono alcuni degli ...

WhatsApp - scarpe Adidas in regalo : non è Una semplice bufala/ Allarme truffa online : cos'è e come difendersi : WhatsApp, scarpe Adidas in regalo? Non è la semplice bufala ma una vera e propria truffa online. Ecco cosa promettono in cambio dei propri dati personali.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Possibile Facebook a pagamento : questa volta non è Una bufala : Facebook potrebbe davvero diventare a pagamento, andando oltre i confini della bufala che periodicamente ritorna, per mandare nel panico i comuni utilizzatori del social network blu. Si tratterebbe, nel caso, di un'opzione aggiuntiva, che non andrà di certo sostituirsi a quella gratuita, che resterà di base. Lo scopo è quello di diversificare le sorgenti di introito offrendo agli utenti la possibilità di fruire della piattaforma al netto degli ...