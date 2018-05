UeD | Luigi sarà la scelta di Sara Affi Fella? L' indizio

Blastingnews

: RT @DMenegaldo: @stanamysmile Cmq news ued ha detto che il video è di marzo estrapolato da una diretta dove le fans di Luigi insultavano lo… - Veronic78545096 : RT @DMenegaldo: @stanamysmile Cmq news ued ha detto che il video è di marzo estrapolato da una diretta dove le fans di Luigi insultavano lo… - stanamysmile : RT @DMenegaldo: @stanamysmile Cmq news ued ha detto che il video è di marzo estrapolato da una diretta dove le fans di Luigi insultavano lo… - DMenegaldo : @stanamysmile Cmq news ued ha detto che il video è di marzo estrapolato da una diretta dove le fans di Luigi insultavano lorenzo -

(Di domenica 20 maggio 2018) Arrivano nuove sorprendenti news da uno dei troni più avvincenti e seguiti di quest'ultima stagione televisiva di Uomini e Donne. Qualche ora fa infatti Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno forse anticipato con un loro gesto social chiladi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Chiladi? Da qualche settimana a questa parte i troni di Uomini e Donne sono una delle cose più seguite da tutti i fans del gossip e della televisione. In particolar modo in questo periodo ad attirare maggiormente l'attenzione del pubblico è il trono di. La napoletana infatti, qualche giorno fa ha annunciato, nel corso di una registrazione normale dello show, di aver deciso di fare la suasubito dopo aver trascorso un giorno ed una notte in compagnia dei suoi corteggiatori in una villa messa a disposizione dalla redazione ...