La verifica sull'andamento dei conti pubblici italiani sembra destinata are al prossimo ottobre, e forse addirittura alla primavera del 2019. Ma intanto l'Italia è invitata a seguire la strada già intrapresa per garantire la sostenibilità del sistemastico. Si suggerirebbe di tagliare letroppo alte e non coperte dai contributi versati. E' quanto verrà indicato, secondo quanto apprende l'Ansa, nelle raccomandazioni ai Paesi Ue che Bruxelles renderà note mercoledì prossimo.