Uccide la sorella con l' acido e tenta il suicidio Arrestato

Uccide sorella malata e tenta suicidio : 15.05 Tragedia della disperazione a Frescondino, frazione di San Salvatore Monferrato, Alessandria. Un 67enne ha fatto bere acido muriatico alla sorella di 73 anni, morta in ospedale, e poi ha tentato il suicidio nello stesso modo. Il fratello, ricoverato in gravi condizioni, è in arresto per omicidio.Ad avvisare i carabinieri, intervenuti nell' abitazione dei due,un conoscente.L'uomo voleva porre fine alle sofferenze sue (era in cura presso ...