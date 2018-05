TV - Rai5 : “Nati per sopravvivere” - la battaglia per la vita e la discendenza : La natura impone immani sacrifici a chi vuole e deve lasciare una discendenza. La sopravvivenza della specie diventa allora la dolce ricompensa nella infinita battaglia per la vita. Lo spiega il secondo e ultimo episodio della serie in prima visione “Nati per sopravvivere”, in onda domenica 15 aprile alle 21.15 su Rai5. Molti animali combattono fino a rischiare la vita pur di guadagnarsi il diritto di accoppiarsi; alcune specie affrontano lunghi ...