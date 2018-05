TV | Rai5 | a “Fuori binario” il treno del lago

meteoweb.eu

: Fuori binario-La Garganica. Programma su Rai5, appena visto, molto bello. Alla Rai fanno delle cose bellissime, tra… - ik7zerouno : Fuori binario-La Garganica. Programma su Rai5, appena visto, molto bello. Alla Rai fanno delle cose bellissime, tra… - johnnybambin : È mezzanotte. David Gilmour a rai5. Fuori c'è un temporale che il padreterno pare ci voglia affogare tutti ed io no… -

(Di domenica 20 maggio 2018) “Quel ramo deldi Como che volge a Mezzogiorno” non è solo una famosa intuizione letteraria del Manzoni. Qui, in un’area d’Italia popolata di storie e leggende, di silenziosi specchi d’acqua e vette scolpite dal vento, il territorio continua a stimolare la fantasia degli scrittori e ad alimentare il ricordo degli storici. Il nuovo episodio della serie, in onda domenica 20 maggio alle 21.15 su, racconta questi luoghi attraversando la sponda lecchese del Lario fino a Tirano, in Valtellina. Da qui undi frontiera, il Bernina, porta i suoi passeggeri fino a St. Moritz, inerpicandosi lungo le montagne innevate dell’Engadina, costeggiando uno scenario naturale da sogno che contempla luoghi di preghiera e avamposti della Grande Guerra, misteriosi edifici diroccati e lussureggianti ville lacustri. L'articolo TV,: a “Fuori binario” ildel ...